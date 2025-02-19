利物浦疲態畢露　維拉主場受讓值博

英超獨腳戲，阿士東維拉主場迎戰利物浦，榜首利物浦近期狀態有所下滑，上仗即使有地利支持，都要費盡九牛二虎之力，先至擊敗護級球隊狼隊，射手加普養傷，削弱攻力，今仗作客讓波有暗湧。阿士東維拉近12場聯賽主場不敗，受讓半一，下盤值博。（Now 621及611周四凌晨3時30分直播）

利物浦踏入2月之後頻頻受挫，包括英足盃第4圈大熱倒灶，被英冠球隊普利茅夫淘汰，跟住喺「默西賽德郡打吡」被愛華頓逼和，射手加普更加勇戰受傷，導致缺陣上場對狼隊。

雖然紅軍上仗贏狼隊2比1，但下半場竟然零射門，球員疲態畢露，亦反映加普倦勤，對球隊攻力影響甚大。呢位荷蘭國腳今季為利物浦上陣36場入16球及5次助攻，發揮重要作用，若然佢今場仍未能復出，紅軍勢必難以攻入維拉大門。

另邊廂，阿士東維拉雖然今季聯賽成績退步，但主場水準仍然有保證，對上1次聯賽主場輸波已經係上年8月不敵阿仙奴，近12場聯賽主場取得6勝6和，包括擊敗曼城，上月作客打和阿仙奴2比2，可見維拉遇強愈強。

同埋維拉3位冬季加盟嘅新兵拉舒福特、馬高阿辛斯奧、唐耶爾馬倫都有不俗發揮，配合主場之利，有力同利物浦抗衡，坐和望贏。

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