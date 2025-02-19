艾殊利高爾：藍月難擋皇馬主場強勢

上周二在曼城主場對皇家馬德里的歐聯附加賽首回合，比賽過程完全符合我的預期之內。

儘管衞冕的皇馬在比賽中兩度落後，但兩次成功追和之餘，更靠祖迪比寧咸的補時兩分鐘入球絕殺曼城，戲劇性地反勝3比2，延續西班牙球隊近年在歐聯的強勢。

曼城上次造訪巴拿貝球場乃上屆歐聯8強戰，當時雙方在首回合以3比3握手言和，皇馬最終也順利晉級到4強。當時的曼城在22場歐聯比賽中保持不敗，但來到今季的情況及氣勢卻截然不同。

但在剛過去的周末大勝紐卡素4比0，將為藍月帶來更強的信心，尤其今場他們需要入球，才有望反勝晉級。然而，皇馬的進攻天賦同樣非常強大，再加上曼城過去6次作客巴拿貝球場只贏過1次，故要絕地反擊成功並不容易。

在首回合賽事，皇馬由曹亞文尼及魯爾阿辛斯奧串演中堅，曼城射手艾寧夏蘭特確實在他們二人身上取得甜頭，因此皇馬領隊安察洛堤今仗將面臨一個重大決定，究竟應否讓克服肌肉受傷而剛復出的魯迪格擔任正選呢？

如果皇馬成功晉級，16強有望上演西班牙首都打吡的戲碼。考慮到皇馬目前有1球領先優勢，以及是今季西甲主場入球最多的球隊，故我認為曼城想要保持清白之身，兼且在馬德里贏波可謂天方夜譚。預計銀河艦隊將在主場贏波，雙殺藍月晉級。