香港隊　女足赴土耳其　列卡度：全力備戰亞盃外　

繼前年亞運再重返港隊的曾柏同，出發前相當興奮。（李浚湣攝）

香港女子足球代表隊月底出戰「Pink Ladies Youth」國際賽， 除效力打比郡的年青中場高栢齡外，19人大軍周三（19日）晚上已啟程前往土耳其安塔利亞。主教練列卡度（Rambo）受訪時表示會把握今次機會，從中考察一班年青球員，以及外流兵的表現，藉此為6月份的亞洲盃外圍賽做足準備。

港隊女足今次友賽決選20人，名單與初選完全相同，當中包括高雄先鋒攻中韋婉婷、陝西志丹前鋒李巧怡、馬尼拉挖掘者中堅冼仲意、伯納比中場曾柏同，以及打比郡小將高柏齡5名外流兵；而除「柏齡」直接前往安塔利亞外，其餘4人皆提早返港，與球隊是日一同出發。大軍預計周四（20日）早上抵達土耳其伊斯坦堡，之後再轉乘內陸機赴安塔利亞，賽事則在周六（22日）展開，港隊會先鬥印度，下周二（25日）再對約旦，同日晚上即啟程回港。

由於兩支對手印度、約旦同樣會派出部分U19球員應戰，港隊今次特意挑選多名年青球員，加上曾柏同、高柏齡等外流兵重新入選，主教練列卡度希望眾將落場時能盡情發揮：「今次友賽係一個唔錯機會，畀我去觀察班小將同埋幾名外流球員，好好備戰6月份嘅亞洲盃外圍賽。雖然係練兵，但當然球隊一定會力爭贏波，藉此建立信心。」

除此之外，Rambo續指自己正在與兩名U19外流港將接觸，可惜她們今次因學業問題未能入選，強調足總會繼續努力。同時他又透露5月份將會再安排友賽，但提到張煒琪、陳詠詩等多名主力，屆時或因出戰女子五人足球亞洲盃繼續缺陣。

值得一提，港隊出發前數天曾在將軍澳足球訓練中心（FTC）集訓，當中繼前年亞運，再次躋身港隊決選的外流兵曾柏同亦有參與，她笑言相當新鮮：「我估有3分1嘅人都冇一齊踢過，感覺都有少少格格不入，同埋可能始終好耐冇喺香港練波，但整體訓練都ok嘅，係FTC啲草有啲跣。」重返港隊的「柏同」，表示盼透過這兩場友賽，盡力證明自己，並指與Rambo有交流：「佢練波都有關心我，好似問我最近踢咩位，我都有講自己依家唔止踢防中，仲有試其他位。」

20人決選名單：

門將：梁蔚雅 (傑志)、李懿茵 (仁足社)

後衞：冼仲意 (馬尼拉挖掘者)、朱素君、蘇鎧霖 (傑志)、馬澤純 (仁足社)、黃曦桐、邱梓晴 (民和公民)

中場：高栢齡 (打比郡)、韋婉婷 (高雄先鋒)、曾柏同 (伯納比) 、陳穎霖、馮雪雯、王曉婷 (仁足社)、陳穎晴、莊靜琳、關詠瑜、石川伽琳 (民和公民)

前鋒：朱寶恩 (傑志)、李巧怡 (陝西志丹女足)