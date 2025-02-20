麥巴比「戴帽」玩轉曼城　皇馬再贏闖16強

歐聯16強出爐！周四(20日)凌晨附加賽次回合，皇家馬德里主場3比1再挫曼城，兩回合合計贏6比3晉級。法國前鋒基利安麥巴比今場玩轉曼城防線，個人連中三元同C朗拿度、朗拿度等傳奇睇齊。曼城領隊哥迪奧拿執教生涯首次無緣歐聯16強，佢賽後承認曼城步入「時代終結」。

首回合落後2比3嘅曼城，今場有艾寧夏蘭特受傷先任後備，結果比賽成為麥巴比個人表演。4分鐘麥巴比接應長傳，禁區頂乖巧笠入；33分鐘皇馬美妙組織，麥巴比人叢中扣過飛鏟嘅加華度爾，淡定射成2比0；61分鐘麥巴比無人緊逼下輕鬆再入多球；曼城去到補時先由尼高干沙利斯破蛋。

麥巴比踢出加盟皇馬後嘅代表作，亦係繼朗拿度、C朗拿度同賓施馬之後，第4個為皇馬喺歐聯淘汰賽入3球嘅球員。皇馬晉級後，16強將會面對利華古遜或馬德里體育會，麥巴比賽後話有心水：「兩隊都好難打，但我想對馬體會多啲，因為唔使舟車勞頓！16強一定難踢，所以唔使飛更加好。」

曼城悲情出局，係哥迪奧拿自08/09球季首次帶隊踢歐聯以來，第1次無緣16強，佢賽後被問到曼城王朝係咪終結，哥帥承認：「有少少，冇錯。依家已經開始，冇嘢係可以永遠維持。過去7年我哋贏6次英超冠軍，喺歐聯至少都入8強，我哋依家要專注聯賽爭入前4。」