紐尼斯空門失機　利物浦僅和維拉現暗湧？

周四(20日)凌晨英超，「1哥」利物浦作客2比2打和阿士東維拉，喺聯賽領先踢少1場嘅阿仙奴8分，不過「紅軍」近4場比賽只得1勝，令人擔心已幾乎到手嘅英超冠軍會有變數，而達雲紐尼斯今場空門失機，連領隊施洛都話覺得「失望」。

利物浦近期氣勢下滑，不過穆罕默德沙拿繼續單天保至尊，29分鐘獲維拉後防「送禮」輕鬆先開紀錄，但係維拉反攻非常凌厲，泰利文斯38分鐘追平，奧尼屈堅斯再喺完半場前飛身頭槌頂入，反超前2比1返回更衣室。

利物浦61分鐘由沙拿助攻畀阿歷山大阿諾特追平，兩軍之後進行駁火，「紅軍」69分鐘出現黃金機會，達雲紐尼斯接應蘇保斯拉爾橫傳，全速衝前射空門竟然抽上看台，睇到施洛抱頭歎息。維拉尾後亦有多次機會未能把握，最終踢成2比2完場。

自英足盃出局開始，利物浦近4場只得1勝，不過施洛否認「崩塌」：「我冇呢個感覺，一早知道作客維拉好難踢，表現嚟講今場冇崩塌，或者你唔同意......我哋依家仲領先阿仙奴8分。」

對於紐尼斯失機，施洛承認失望：「蘇保斯拉爾傳波決定係完美，為紐尼斯製造空門機會，可惜紐尼斯係右腳球員，當然呢個仍然係黃金機會。我哋都覺得好失望，球員遇上呢個情況當然更加失望，更衣室入面有個球員好失落，你知係邊個。」