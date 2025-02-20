何詩蓓曹星如現身校訪　暫休後展望新篇章

周四（20日）由精英運動員慈善基金賽馬會動感社區主辦的「勞倫斯體育公益精神健康論壇」，於香海正覺蓮社佛教正覺中學舉行座談會，「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）、「神奇小子」曹星如(Rex)、騎師梁家俊（Derek）等一眾頂尖運動員現身出席活動，與學生分享保持身心健康的心得，而暫告休息3個月的何詩蓓，對於未來去向，坦言自己尚未有具體計劃，會於餘下假期再作最後決定。

是次座談會邀得奧運銀牌泳手何詩蓓、拳擊運動員曹星如、騎師梁家俊、中國史上首位冬奧金牌得主楊揚、澳洲板球運動員沃特（Steve Waugh）及英國單車手彭迪爾頓（Victoria Pendleton）6位世界級運動員，與超過450位的中學生分享抗壓心得、問答互動及簡單拉筋練習。其中久未公開露面的何詩蓓，今日以勞倫斯體育大使身份出席座談會，正在休假的Siobhan指自己正在享受假期，表示目前並不急於決定去向，會於餘下1個月的假期與教練商討後再作決定：「這是我人生中最長的假期，因為家人不在香港，所以就趁這個時間探親，我花了很多時間與家人和朋友在一起，還有旅行，這讓我非常開心。我仍然在思考是否要繼續運動員的生涯，每天的想法都有變化，亦有與教練、隊友及家人討論過未來計劃，但希望最終的決定是由自己作主。」同時她強調即使決定繼續職業運動員生涯，純粹是為了挑戰自己：「如果我決定繼續運動員生涯，也不是因為想破任何紀錄或者爭取獎牌，我只是想挑戰自己，看看自己可以游多久。」

體院將於4月舉行長池游泳計時賽，何詩蓓上年在女子800米自由泳決賽游出8分39.93秒的本地破紀錄成績，何詩蓓透露她今年雖然會參賽，但並不期望自己會處於最佳狀態：「我知道自己不會處於最佳狀態，只是為了或許日後參加比賽作預備，以滿足參賽的資格要求。」

暫別賽場近兩個多月，何詩蓓笑指自己放假仍離不開泳池：「我知道這是休假，但我無法遠離游泳太久。雖然只是偶爾游泳30分鐘，有時候會回到體院與隊友一起游泳，無論未來如何，游泳對我來說始終是生活的一部分，我會與水保持聯繫。」

自上年6月開始暫別擂台的「神奇小子」曹星如(Rex)，月初以以1小時24分31秒破個人最佳紀錄成績，完成渣打馬拉松半馬賽事，他就表示意想不到，亦相當期待以拳手身份重返擂台：「我很享受今次的半馬，能夠打破自己的紀錄，我感到非常開心，跟發哥（周潤發）一起跑步真的是緊張又興奮，自己的成績還有進步的空間。雖然我現在38歲，但我相信運動員的歲月還可以延續，所以最近也重新投入訓練，希望能夠再上擂台出戰。」