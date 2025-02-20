【歐霸】主場夠屈　撐羅馬贏波晉級

今晚歐霸附加賽次回合，羅馬返主場再鬥波圖。羅馬自從老帥雲尼亞里接手後，重上正軌，波圖首回合打多個都贏唔到，造訪主場特醒嘅「雌狼」睇怕凶多吉少，主勝咪錯過。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

首回合兩隊踢成1比1，今場形勢好簡單，邊隊贏波就出線。季初立立亂兼連炒兩名教練嘅羅馬，上年11月搵雲尼亞里救亡，呢位地道羅馬人本身已經退休，但因為愛嘅緣故第3度執教首都球隊。雲帥最叻團結球員，個個甘心賣命，表現自然有起色，聯賽慢慢爬番上中游，歐霸亦拎到附加賽資格，不愧為「球隊醫生」。「雲爺爺」麾下嘅羅馬專靠主場搵食，近8次主場豪取7勝1和，和波嗰場係對住榜首拿玻里，成績堅勁。

波圖早前同樣經歷內部不穩，主帥域陀般奴喺1月被炒，搵來39歲嘅安些美接手。呢位阿根廷籍少帥之前執教墨超球隊藍十字，冇乜帶歐洲球會經驗，上任後5場只得2勝3和，包括首回合扳平羅馬後，對手有白賴仁基斯坦迪被逐，都未能「人多蝦人少」，可謂放虎歸山，加上「雌狼」近4次歐洲賽主場對葡超球隊全勝，有望贏波晉級。

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