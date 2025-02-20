曾湛元首披甲表現搶鏡　港籃主場不敵新西蘭

香港男子籃球隊周四（20日）以全新陣容，出戰亞洲盃外圍賽B組最後一輪賽事硬撼新西蘭，楊和、曾湛元首度披甲，最終在惠龍兒取全隊最高17分，以51：92告負。

世界排名第115位的香港，主場迎戰世界排名第22位的新西蘭，首次為港出戰國際賽的曾湛元以及剛取得香港護照的楊和正選披甲，配搭梁兆華、葉耀邦和惠龍兒3名經驗球員。首節兩隊鬥得精彩，新西蘭Reuben Te Rangi交出「and 1」後轟三分波，率隊打出9：4開局。香港亦不甘示弱，葉耀邦和梁兆華先後中距離得手，曾湛元偷球後後手妙傳給籃底的惠龍兒入樽，助港隊超前1分。惠龍兒狀態不俗，過人後入樽單節取8分，楊和剷入禁區得分，新西蘭則有Jordan Ngatai連入兩球三分，打出一段10：2攻勢拉開比分。香港由蔡再懃三分波「止血」，追成21：26。

第二節新西蘭展開猛烈攻勢，憑Jordan Ngatai和Reuben Te Rangi各轟三分球，只花兩分半鐘打出10：2攻勢。香港前半節僅取6分，一度落後多達20分，其後有甲一「MVP」曾湛元反手上籃得分，惠龍兒連取4分，葉耀邦亦搶得進攻籃板上籃得分，力追至33：48。新西蘭Jordan Ngatai手感火燙，單節再轟3球三分波，率隊半場拋離至52：33。比賽期間出現小插曲，由於旗幟遮掩分牌，有球迷大叫：「依家究竟幾多分啊？」大會半場休息時將旗幟升高，讓分牌重現眼前。

易籃後，新西蘭接連在顏色地帶搶分，香港則有梁兆華放籃得手，曾湛元使出招牌後轉身上籃搶分，以及中鋒惠龍兒亦轟入「三分彈」追至落後20分。香港此節加強防守降低對手得分，之後由梁嘉顯接應楊和傳球命中底角三分波，尾段亦有「南華雙子」連線，曾湛元妙傳葉耀邦籃底得分，以47：71進入最後一節。

決勝節，香港先有曾湛元快攻上籃得分，惟內線之後再被新西蘭轟炸，連失10分。惠龍兒上籃為香港稍稍「回血」，但防守端再度失守，新西蘭Tamatoa Issac連取4分，Jordan Ngatai外線發炮，Tohi Smith-Milner大力入樽錦上添花，最終以92：51取勝。

數據方面，新西蘭4人得分上雙，其中Jordan Ngatai三分球7射6中轟全場最高20分。香港隊長惠龍兒取17分6籃板，葉耀邦8分9籃板，梁兆華6分，曾湛元首度披甲表現搶鏡，上陣24分鐘取6分4籃板6助攻，蔡再懃亦有5分進帳。另一港隊新人楊和取4分4籃板2助攻3偷球。從日本歸隊的徐遠征今場上陣17分鐘，4射0中得0分，另取1籃板2助攻。值得一提的是，香港三分命中率大跌，全場23射僅3中。