歐霸盃16強出爐　曼聯、熱刺潛在對手曝光

歐霸盃附加賽周五(21日)凌晨結束，兩大冠軍熱門曼聯同熱刺嘅潛在對手亦都出現，英超雙雄分別會對西甲嘅皇家蘇斯達或荷甲嘅阿爾克馬爾。今季歐洲3大盃賽16強全部誕生，英超、西甲仍有6隊參賽成為「最大戶」，歐洲足協今晚會進行16強抽籤。

被足智彩並列為5倍奪冠大熱嘅曼聯同熱刺，喺聯賽階段分別排第3、4位，直接晉級16強之外，亦確保唔會喺決賽之前碰頭。佢哋16強對手會係皇家蘇斯達或阿爾克馬爾，皇蘇周五主場5比2大破米迪蘭特，兩回合合計大勝7比3晉級；阿爾克馬爾就以總比數6比3淘汰加拉塔沙雷。

曼聯喺歐洲賽曾6次對住皇蘇，成績有3勝2和1負優勢、對阿爾克馬爾往績就係1勝1和；熱刺喺今屆聯賽階段已經對過阿爾克馬爾，喺上年10月主場1比0小勝該荷甲球隊。其他熱門球隊，羅馬周五主場3比2贏波圖，兩回合合計險勝4比3，費倫巴治、阿積士亦順利晉級。

歐聯、歐霸盃同歐協聯3大盃賽16強誕生，當中以英超、西甲為大贏家，各有6隊出線，德甲、荷甲同意甲仍有4隊參戰。16強抽籤今晚喺瑞士舉士，晚上7點先進行歐聯抽籤、8點進行歐霸盃抽籤、9點就到歐協聯抽籤，16強首回合會喺3月第1個星期周中上演。