亞盃外　港足初選出爐　11名外流港將獲召

香港男子足球代表隊將在3月17日至26日期間，出戰1場國際友誼賽，以及2027亞洲盃外圍賽第3輪，作客硬撼新加坡，足總周五（21日）公布40人初選名單，安永佳、陳晉一、吳宇曦及李小恆等11位外流港將榜上有名。

是次初選名單共有40人，當中11位為外流港將，包括安永佳、孫銘謙、陳晉一、余在言、黃皓雋、吳宇曦及李小恆。值得一提，早前在省港盃次回合建功，目前返回美國繼續學業的劉家喬、原本效力中甲，但暫時未有班落的賓紀文以及正在養傷的陳俊樂，亦被列入初選。

港隊將於3月17日在將軍澳足球訓練中心，舉行首課操練，3月19日會出戰1場國際友誼賽，但詳情有待公布，21日出發赴新加坡，備戰25日惡鬥新加坡的2027亞洲盃外圍賽第3輪。

港隊初選名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、陳嘉豪 (理文)、龐焯熙 (北區)、 謝家榮 (大埔)

後衞：亞歷斯祖 (東方)、周緣德 (河南酒祖杜康)、費蘭度、艾里奧、林樂勤、 鐘樂安 (傑志)、杜 度、余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、賓紀文

中場：林衍廷 (東方)、顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、何瀧浩 (九龍城)、黃 威、胡晉銘 (理文)、余在言 (石家莊功夫)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、吳宇曦 (重慶銅梁龍)、馬 斐、潘沛軒、祖連奴 (傑 志)、艾 華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓、劉家喬 (理文)、黃皓雋 (青島海牛)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、米 高 (VfR Mannheim)