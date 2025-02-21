「法國怪物」雲班耶馬靜脈血栓　今季提早收咧

早前剛首次入選NBA全明星賽的馬刺「法國怪物」雲班耶馬，周五凌晨驚傳因確診右肩深靜脈血栓，將缺席今季餘下賽事，提早收咧。

馬刺發聲明宣布這項消息，令球壇震驚，而雲班耶馬是結束了全明星賽返回聖安東尼奧時被診斷有血栓問題，有消息指雲班耶馬最近身體長期感到持續性疲倦及無力的狀態，即使明星賽周獲得兩天休假，休息過後的情況都沒有改善，因此進行檢查後發現右肩深層靜脈血栓，但馬刺對於這位陣中王牌康復很有信心，相信他下季可以重踏戰場。

雲班耶馬是2023年NBA選秀狀元，身高2米21，被譽為這世代籃壇具天賦的球之一，他在今年生涯的第2個賽季，已有明星風範，場均24.3分、11籃板、3.7助攻，今季首度被選入明星賽。不過，這位21歲新星因血栓問題缺席今季餘下賽事，這意味着他無緣競逐包括被視為熱門人選的「年度最佳防守」等各項大獎。

至於過去都有NBA球員出現血栓問題，當中最出名的是前熱火球星保殊（Chris Bosh），他的職業生涯也因此被迫提前役。血栓是一種凝結在動脈或靜脈的血塊，主要作用是止血，但如困不被人體自然分解，它可能跟著血液流動，若被送到身體重要器官如腦部、肺部或心臟等，堵住血流導至腦栓塞、肺栓塞或心肌梗塞等致命問題；然而，NBA也有不少成功例子，近期在活塞的潛力新秀湯臣（Ausar Thompson）也因為發現血栓休養了一段時間，直至本季季中復出。