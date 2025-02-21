新鴻基公司香港帆船賽週2025圓滿落幕

中國香港帆船運動總會主辦、香港遊艇會協辦的「新鴻基公司香港帆船賽週」(下稱帆船賽週) 暨第3屆「29er 亞洲帆船錦標賽」(下稱亞錦賽)周日(16日) 圓滿結束。11個組別包括29er、2.4mR、ILCA 4、ILCA 6、ILCA7、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva、RS Tera，以及樂天型帆船和少年Fusion組兩個初階級別的獎項，均已順利誕生。

焦點港將麥皓然和麥曉彤首次以「姊弟檔」出戰亞錦賽，在佔盡主場之利下，力壓美國及泰國代表奪魁。今年是麥曉彤第3次參加亞錦賽，以往她夥拍普珺麗 (Emily Polson)出戰，今屆轉換拍擋後氣勢依然凌厲，在亞錦賽中掄元。賽後，她表示是役乃她最後一次以29er型帆船參賽；她即將與普珺麗再度合作，轉戰49er FX型帆船，攜手劍指亞運及奧運。

在ILCA 4型帆船方面，東京奧運港將洛雅怡，以及另一港將高文思分別奪得冠、亞軍；而巴黎奧運港將貝俊龍，則在ILCA 6型項目憑穩定發揮封王。

此外，今屆帆船賽週喜見不少本地「新力軍」冒起，港區域代表隊分別派員出戰樂天型小帆船、ILCA 4型及亞錦賽。對於帆齡尚淺的年青人們，能以區域代表隊身份在賽事手一展所長，機會實屬難能可貴。

另外，青年組別的區域代表隊成員出戰ILCA 4型帆船項目，黃梓龍為其中一員，他謂賽事中能讓他看見自己的不足，並會繼續努力，明年再戰帆船賽週。至於29er型區域代表隊共6人參與競逐，他們在亞錦賽中一邊向港將「偷師」，一邊與世界各地強手較勁。6人當中，以吳炘卓夥拍胡錦興的成績最為亮眼，兩人在4日12場賽事中，以總成績排名11衝線。

香港遊艇會於2019年創立了「伴你啟航計劃」，資助數間本地學校的學生，在會內學習帆船運動，從中不斷進步。計劃中的學員在帆船賽週嶄露頭角，蘇天賜乃其中一員，加入「伴你啟航計劃」接近一年時間，經香港遊艇會一班資深導師，以及帆船運動教練指導下，在剛過去的帆船賽週一出即勝，於FUSION型組別勇奪冠軍，成績一鳴驚人。