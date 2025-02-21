紐尼斯公開反擊施洛：我唔係最廢球員！

利物浦日前喺英超同阿士東維拉打和2比2，達雲紐尼斯空門失機成為眾矢之的，領隊施洛亦罕見對佢作出批評，直指佢失機之後嘅態度不能接受。達雲紐尼斯之後喺社交網公開反擊，表明自己一直為利物浦付出最大努力，不滿有人「見高拜、見低踩」。

施洛喺對維拉後批評紐尼斯：「我接受到佢失機，但接受唔到佢失機之後嘅態度，9號球員嘅工作就係咁，錯失幾球、又射入幾球，但9號嘅工作唔包括失機之後降低工作效率。紐尼斯以往會搏埋條命咁去幫助球隊，但佢失機之後連效率都冇埋，呢點我要同佢傾下。」

面對指責，紐尼斯喺凌晨時份突然喺社交網出文反擊：「3個星期前紐尼斯係世界最好(絕殺賓福特)，為我哋拎到3分，今場我好不幸錯失機會，我又變成最廢球員同失敗者。我唔會放棄，我會一直努力至效力利物浦最後1日。」紐尼斯好快就刪除貼文，改用較溫和口吻話：「3日前我唔係世界最好，今日亦唔係最廢球員。」

據報紐尼斯曾希望喺冬季轉會窗離隊，不過利物浦拒絕沙特球會7,000萬鎊收購，令呢位烏拉圭國腳感到失望。