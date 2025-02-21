17歲安祖娃爆冷拍走世界「2姐」：我好緊張

最近網壇比賽頻頻爆冷，17歲的安祖娃周四(20日)以直落兩盤淘汰了世界排名第2的施華德，令球壇震驚，她亦是躋身此賽4強的最年輕球手。

來自俄羅斯的安祖娃以6比3、6比3擊敗了擁有五個大滿貫冠軍的波蘭名將施華德，全場耗時1小時36分鐘。安祖娃賽後表示：「坦白說，比賽前真是很緊張，去年我們在辛辛那堤比賽，我當時非常緊張，所以我只可告訴自己，我打得很好，我只要繼續打得侵略性，擊好每一球。」

安祖娃直言:「這實在不容易，差不多大部份球迷都是支持施華德，不過，我相信都有不少球迷支持我。」這場勝仗意味着安祖娃過去12個月已經擊敗過兩位世界排名頭兩位的球手，她去年法網8強曾贏過「世一」莎芭蘭嘉。這位美少女更是自2007年維迪蘇娃之後，5場擊退世界頭10球手的最年輕女將。安祖娃下仗將面對哈薩克的拿芭堅娜，爭逐決賽席位。

至於捷克的歷赫加在卡塔爾公開賽繼續有出色表現，以6比3、3比6、6比4力挫西班牙小天王艾卡華斯，終結了對手近期在巡迴賽的7連勝，並闖入個人今季第二個巡迴賽4強。歷赫加下仗將與英國的德拉柏爭逐，另一場準決賽則由魯列夫對住加拿大的阿里艾森。