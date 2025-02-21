歐聯16強抽籤　利物浦撞PSG　仲有兩場打吡

歐聯16強周五(21日)抽籤，聯賽階段首名出線嘅利物浦，結果抽到巴黎聖日耳門，而另兩英超球隊阿士東維拉同阿仙奴都同處上線，同時又出現兩場打吡，分別係皇家馬德里對馬德里體育會嘅馬德里打吡，同埋拜仁慕尼黑對利華古遜嘅德甲打吡。

抽籤由拜仁名宿艾爾巴主持，佢嘅工作好簡單，在每個容器內2選1，就得出16強對賽結果。聯賽階段排1、2名嘅利物浦同巴塞隆拿，抽籤後命運差天共地，利物浦唔好彩抽中巴黎聖日耳門，必有惡鬥，而巴塞對手係賓菲加，即使再進一步，8強對手亦只係里爾或多蒙特嘅勝方，相對易踢得多。

另兩支英超隊，阿士東維拉抽到布魯日，阿仙奴就對燕豪芬，入8強機會同樣向好，而3支英超隊同處上線，利物浦如晉級有機會對維拉，再晉級就同阿仙奴爭入決賽。

至於皇家馬德里就抽到同市嘅馬德里體育會，而拜仁慕尼黑就抽到利華古遜，將進行兩回合打吡戰。

歐聯16強結果：

巴黎聖日耳門 對 利物浦

布魯日 對 阿士東維拉

皇家馬德里 對 馬德里體育會

燕豪芬 對 阿仙奴

賓菲加 對 巴塞隆拿

多蒙特 對 里爾

拜仁慕尼黑 對 利華古遜

飛燕諾 對 國際米蘭