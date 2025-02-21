港超聯　大埔火力全開迎戰冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）頭場先上演「地區打吡」，大埔坐鎮主場大埔運動場迎戰冠忠南區。「綠戰士」目前聯賽榜領先優勢只剩3分，為保住「1哥」位置，餘下每場賽事定必搏盡，且看上場重返勝軌的南區，能否繼首循環之後再次令對方失分。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時同步直播）

大埔暫時續排榜首，當中李家豪可謂無名英雄，他在聯賽已交出5次助攻，這名右閘亦對個人表現大致滿意：「以往都未試過有咁多（助攻），我諗關球隊踢法事，『堅Sir』（李志堅）知我優點係傳中，畀好大進攻自由度自己，加上前線球員把握力又好好。今季目標入波同助攻，加埋有12個！」

「綠戰士」首循環作客遭南區逼和，「家豪」直言今場絕不易踢，提醒隊友打醒十二分精神：「南區每個球員能力平均，防守同場上鬥志又好強，我哋要改善開賽慢熱嘅缺點，如果畀佢哋入波先就好難踢。」陣容方面，馬卡雷拿、韋法頓已經復操，但未知能否趕及上陣。

至於南區，上周擊敗北區後終止各項賽事5場不勝，領隊貝可泓盼球員放鬆心情後，可交出更好表現：「上場贏咗之後，球員精神面貌好番好多，而且今場壓力喺晒大埔度，因為佢哋好需要呢3分保住優勢，所以大家落到場唔使咁拘謹，盡力表現自己，希望早段就有波入。」值得一提，宋柱浩累積5黃要停賽，但其餘球員皆可候命。

上場有1球進帳的積遜，則提到「綠戰士」防守力強，要多利用配合製造攻勢，但他直言大埔場草地質素一般，可能令球隊部署帶來困難：「大埔中後場好穩，單打獨鬥唔會有太多着數，所以我哋配合要做得快啲，只係大埔場啲草一向麻麻，希望到時個場好少少，令我哋踢番自己風格。」

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 87.尼高拉斯

中場：20.帕特華維迪 15.杜國榆 5.峇夏比

前鋒：16.陳肇鈞 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：4.川瀨浩太 6.基斯 21.黃浩然

中場：2.陳潤潼 10.亞哥斯達 15.黎格爾 16.翟廷峯

前鋒：11.佐佐木周 9.基哥利 90.積遜