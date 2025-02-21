田中鬥莉王：袋鼠兵「克」敵開主勝

澳洲於A組最後1輪分組賽以2:1擊敗東道主中國，3場分組賽取得全勝佳績，以小組首名身份出線8強。

袋鼠兵團於今屆U20亞洲盃決賽周的表現，幾乎毫無瑕疵，前線的進攻球員不但個人技術出眾，還繼承了澳洲球員的傳統特質如體力充沛及及力量強勁。儘管他們對中國時開局很好，一度以2:0領先，但及後因把防線縮得太後，結果被東道主奪回球賽的主導權。

美密迪上仗為澳洲先開紀錄，他集個人技術及入球觸覺於一身，換言之今仗他將會再次成為袋鼠兵團非常重要的人物。

伊拉克於周三在幾經辛苦的情況下，以0:0跟約旦打成平手，最終取得B組次名出線資格。

伊拉克於分組賽3戰1勝2和未輸過，防守絕對值得讚賞。然而，他們面對約旦時難以製造出任何入波機會，並要被迫作出死守。我認為，他們於今屆賽事被編入B組帶點運氣，對手並不算十分強，出線淘汰賽後需要改善一下施展反擊攻勢時的準繩度。

其門將韋森阿里於每場比賽都要左飛右撲，相當忙碌。個人認為，今仗他將會再有很多演出身價的機會。

我相當期待在未來數年，可以看到澳洲這一代的年青球員陸繼成長。我預計袋鼠兵團今仗將可獲勝。