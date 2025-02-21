丹恩奴域：伊蒂哈德「拉」開領先優勢

現時於沙職排榜首的伊蒂哈德周六將於主場與衞冕的希拉爾，合演沙特阿拉伯國家打吡兼榜首大戰，賽果有可能會決定錦標誰屬。

雙方近7次聯賽交鋒，希拉爾取得6勝1和的佳績。不過，我相信伊蒂哈德現時處於最佳狀態，近3場聯賽全勝之餘，亦排榜首兼領先希拉爾4分，故有力破數據。

伊蒂哈德今個月的火力全開，3場聯賽勝仗中一共攻入10球。另外，其隊長賓施馬近6場聯賽一共入了5球及交出4次助攻，所以我認為希拉爾的防守球員實在難以令他安靜下來。

如果希拉爾能夠成功封阻賓施馬的話，伊蒂哈德還有貝雲積及阿奧烏亞，而這兩位於上周六對艾維達時都有入球進帳的好波之人，都能夠分擔賓施馬的入球責任。

希拉爾近4場聯賽只錄得1勝，近況平平。我認為其球員似乎出現了疲態，故此領隊佐治捷西斯亦於亞冠精英盃的賽事中作出了輪換。

阿歷山大米祖域因傷缺陣，的確影響了球隊的表現，但他們的進攻質素仍然非常強大，能夠取得很多入球。

馬高斯李安納度近8場聯賽一共攻入11球，狀態大勇，所以我深信他及另一表現出色的翼鋒艾達沙利將可產生威脅，而祖奧簡斯路亦會大大加強球隊右路的侵略性。

今仗我大膽預測伊蒂哈德將會憑著貝雲積攻入數個入球而獲勝，進一步邁進聯賽錦標之路。