美職開咧！阿米朗強勢回歸　挑戰美斯

美職將於周日(23日)凌晨開咧，上季常規賽冠軍、有球王美斯坐鎮嘅國際邁亞密，固然係今季焦點，佢哋將會喺開鑼戰主場鬥紐約城；不過，另一場阿特蘭大聯鬥CF蒙特利爾亦萬眾矚目，事關前紐卡素王牌翼鋒米基爾阿米朗強勢回歸，誓要率領阿特蘭大聯再創輝煌！

巴拉圭國腳阿米朗，其實早喺2016至2019年都踢過阿特蘭大聯，更曾領軍成為2018年美職季後賽總冠軍。之後佢轉投紐卡素，喺呢5年幾，阿米朗最風光嘅時間係2022/23年球季，當年佢除咗喺英超射入11球、錄得4次助攻，更成為網絡上最當紅球星！

事關早年曼城翼鋒基亞利殊寸隊友馬列斯表現曳、「踢到好似阿米朗咁」，點知之後阿米朗爭氣大爆發，令基亞利殊無地自容，更公開向阿米朗耍冧，而阿米朗唔單止冇嬲，仲喺一次訪問中提及基亞利殊，希望佢盡快走出低潮。無論人品定球技，阿米朗都令網民折服。

不過隨住積及梅菲上位，31歲嘅阿米朗亦退居二線，並喺冬窗決定重返阿特蘭大聯：「好開心返到嚟阿特蘭大聯，呢間球會、呢這座城市喺我心目中有特殊嘅地位，我期待喺球場上同球迷重聚，一齊創造更多歡樂時刻。」

至於上季常規賽冠軍國際邁亞密，今季繼續有美斯、蘇亞雷斯及佐迪艾巴等領軍，而季後賽冠軍洛杉磯銀河則有馬高列奧斯、吉田麻也壓陣，加上洛杉磯FC嘅基奧特等球星，新季美職，勢必風起雲湧！

美職首周焦點賽事

國際邁亞密 VS 紐約城

周日凌晨3:30

近3次聯賽交手全部打和

阿特蘭大聯 VS CF蒙特利爾

周日早上8:30

阿特蘭大聯

近3次主場對賽

半場全開2球或以上

西雅圖海灣者 VS 夏洛特FC

周日早上11:30

上季2次對賽

全開3球或以上

洛杉磯銀河 VS 聖地亞哥FC

周一早上8:00

洛杉磯銀河

近3季開咧戰全開半場和