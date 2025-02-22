香港隊　3月友賽澳門　韋斯活：最緊要踢贏新加坡

澳門足球總會周六（22日）宣布3月19日友賽香港男子足球代表隊，「大港腳」主教練韋斯活是日在香港逸東酒店，出席港隊球迷茶聚，並表示3月出戰出戰2027亞洲盃外圍賽第3輪，鬥新加坡為重中之重，因此決定與實力不太強的對手友賽，以免球員對新加坡前受傷或影響狀態。

是次活動約有50名球迷參加，大玩問答遊戲，回答關於一眾「大港腳」成員的問題，足總總幹事張炎有、技術總監莫寧、右手纏着繃帶的港隊主教練韋斯活、球員顏卓彬及鐘樂安（Leon）先後現身，與球迷交流，韋斯活向球迷派定心丸，解釋其右手傷勢是其球員時期的舊患所致，近期接受手術根治傷勢所致。

韋斯活其後回應發問時，表示下個月在亞盃外擊敗新加坡，才是該國際賽期最大目標，因此選擇與實力不太強的對手友賽，以免球員在高強度賽事受傷：「作為球迷，梗係想睇港隊同英格蘭等強隊鍊過，但3月國際賽期最大目標，係對新加坡起碼有分落袋，我要盡力確保所有球員作客新加坡前，唔會受傷同保持狀態，爭取晉級亞洲盃決賽周，所以大家下個月，未必睇到1場好高強度嘅友賽。」

早上跟隨傑志完成操練後，隨即趕到現場的「彬仔」，打趣道在這類型場合，與球迷見面更緊張：「有時球迷針對球隊運作提出疑問，會令我哋更清楚邊啲位要改善，不過可能我比較少出席呢啲場合，所以頭先揸咪講嘢，緊張過平時喺球場同大家吹水。」

至於Leon就形容，代表隊定期舉辦球迷聚會，有助拉近球隊跟外界距離，有助吸引新球迷：「『Football without fans is nothing。』，我哋一直為球迷而戰，好開心可以嚟呢個活動，感受大家對港隊嘅愛同激情，球隊會搏命踢好每場波，令球迷感到驕傲。」