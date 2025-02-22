港超聯　大埔3比2反勝冠忠南區　續排榜首

馬卡雷拿（左）與翟廷峯各不相讓。（李浚湣攝）

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）上演「地區打吡」，大埔坐鎮主場大埔運動場迎戰冠忠南區。南區初段一度先開記錄，但「綠戰士」之後憑盧卡斯、馬高斯山度士接連射入世界波，加上奇雲巴迪的入球，以3比2反勝對手，兩連勝後續排榜首。

「綠戰士」今場左閘起用鄭子森，峇夏比在中場掃蕩，馬卡雷拿復出與盧卡斯、伊高沙托尼組成三叉戟。南區由黃浩然、基斯鎮守後防，亞哥斯達墮後派牌，艾華、積遜分任兩翼，支援基哥利攻堅。

主隊大埔開賽初段積極搶攻，加比爾兩次接應死球，頭槌被伍瑋謙接實。11分鐘南區先開記錄，亞哥斯達斬入禁區，黃浩然尾柱力壓對手頂入。大埔6分鐘後迅速追平，陳肇鈞頭槌回後，盧卡斯車身窩利抽入。「綠戰士」之後迎來壞消息，剛傷愈的馬卡雷拿因傷退下火線，由奇雲巴迪入替，但44分鐘馬高斯山度士罰球直射破網，大埔半場領先2比1。

易邊後南區嘗試反撲，50分鐘積遜無人看管下施放冷箭，惟未能考驗謝家榮。3分鐘後佐佐木周交出直線，積遜射遠柱又柱邊出界。南區之後換入趙聡悟加強攻力，但65分鐘再度失守，奇雲巴定後場策動反擊，大步推上前場後輕鬆射入，兼收穫加盟後首球。不過南區未有放棄，79分鐘佐佐木周殺入禁區，避過對方後衞後射破謝家榮十指關。尾段大埔有機會擴大比數，盧卡斯單刀推過對方門將後，可惜被陳潤潼護空門，最終「綠戰士」維持贏3比2，順利全取3分。