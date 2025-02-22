港超聯　理文鬥港會唔係又反勝吖嘛？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）尾場，理文假將軍澳運動場恭迎港會。「黃黑軍團」今場由陳嘉豪把關，派出余煒廉及泰法蘇尼扼守後防，黃威坐鎮中場，支援羅沙及保連奴於前線攻堅，安尼亞先列後備，杜度則不在大軍名單當中；至於港會派出費查把關，羅素鎮守中路，薩拉沙夥拍新兵奧斯卡控制中場，里奧及史加利肩負起入球重任，關歷克則在後備席待命。

理文正選：

28 陳嘉豪 [GK]

4 立花稜也

7 保利臣

8 艾華頓

10 黃威 [C]

20 保連奴

23 泰法蘇尼

26 黃俊皓

55 余煒廉

91 羅沙

99 施卡達利

港會正選：

1 費查[C] [GK]

6 奧斯卡

9 里奧

10 薩拉沙

15 素朗臣

18 積施利

20 黃琛喆

22 比提

26 羅素

74 史加利

99 陳浩嘉

理文後備：

1 梁興傑 [GK]

25 潘尚希 [GK]

2 周子謙

6 胡晉銘

9 安尼亞

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓

17 張憙延

18 鄧筵霑

31 翁煦濤

港會後備：

95 李溢晉[GK]

7 陳灝

8 麥美倫

19 申在鎬

23 梁城祖

44 彬尼

77 陳恆亮

80 關歷克

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）尾場，理文假將軍澳運動場恭迎港會。「黃黑軍團」連續3場聯賽，落後兩球下反勝，士氣不可同日而語，今仗必定全力撲擊港會，繼續追貼榜首。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播)

上仗以4比3擊敗東方，報卻「高級組銀牌」決賽一敗之仇的理文，主教練賀蘭特認為球隊成功發揮出部署，而爭勝心是逆轉局勢的一大關鍵：「下半場我哋試過落後1比3，但球隊冇放棄之餘，仲一直Keep住份鬥志到尾，因為我哋知道自己有能力贏到呢場波，包括『嘉豪』（陳嘉豪）同保連奴都發揮出水準，我好滿意球隊嘅表現。上場畀對手半場前利用罰球追平，之後仲拉開比數，係美中不足嘅地方，今場我哋會更加小心處理對手嘅死球。」

今季第二度與港會碰頭，前鋒保連奴形容對手實力比季初有大幅提升，期望球隊今場盡早取得領先優勢：「每次對住港會都唔易踢，上次交手已經睇到，佢哋係有能力可以入到我哋波，尤其是港會後防有唔少實力球員，例如羅素又高大又難應付，所以今場我哋都絕對唔會留力。」陣容方面，李毅凱累積5面黃牌，今場停賽。

港會方面，雖然上周被傑志反勝，但表現已有所交代，羅素（Andy）盼球隊維持水準，為理文製造麻煩：「雖然首循環輸畀理文，但我哋經過半季磨合，表現好番好多，加上里奧復出之後，令球隊攻力明顯有改善，而且理文近幾場聯賽失唔少波，如果我哋把握死球機會埋門，隨時偷到雞。」

此外，Andy亦提到將軍澳場的環境，與港會場截然不同，今仗定必踢得更加謹慎，嚴防對手狂攻：「將軍澳場比我哋主場大好多，所以今場球隊難免會保守啲，唔可以畀理文班進攻球員有太多空位，尤其艾華頓嘅個人能力好強，成日喺關鍵時刻發揮作用，一定要好好招呼佢。」是役唐道碧要繼續停賽，對中後場調動構成一定影響。