港將們呼籲公眾踴躍投票　齊撐香港運動員

港協暨奧委會主辦的「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」周六（22日）假沙田新城市廣場舉行公眾投票宣傳活動，出席的過百位候選運動員、隊伍和組合逐一向現場市民介紹過去一年的卓越成績，並呼籲公眾在3月9日或以前踴躍參與網上投票，選出他們心目中的傑出運動員，用行動支持這項被喻為「香港體壇奧斯卡」的年度選舉盛事。

多位被提名競逐今屆傑運選舉的運動員都趁機向公眾呼籲，當中包括羽毛球名將鄧俊文、李卓耀，體操的石偉雄及巴黎殘奧雙金得主何宛淇等，場面熱鬧。港協暨奧委會會長霍震霆致辭時表示：「2024年是香港運動員大豐收的一年，港隊在巴黎奧運以兩金兩銅改寫體壇歷史，運動員在不同的賽事亦屢有突破，他們每一位努力付出，擦亮『中國香港』在國際體壇上的『金漆招牌』。傑出運動員選舉讓大眾更認識默默耕耘的運動員，同時以投票方式，身體力行為他們打氣。」

霍會長續稱：「2025年體壇盛事連連，在剛過去的哈爾濱亞洲冬季運動會，港隊創出歷來最好成績。未來幾個月，世界運動會、粵港澳三地協辦的全國運動會、青年運動會等接踵而至，港協暨奧委會將繼續全方位支援運動員。」

根據最新的公眾投票走勢顯示，擁有兩面奧運金牌的劍擊名將張家朗，在「香港最佳男運動員」公眾網上投票排名榜上，暫列首位，而石偉雄則暫列次席，乒乓球的黃鎮廷及李卓耀則僅隨其後，至於「香港最佳女運動員」的爭逐同樣激烈，女飛魚何詩蓓暫時略為領先「劍后」江忞憓，居於首位。「香港最佳運動隊伍」和「香港最佳運動組合」則分別由羽毛球的鄧俊文／謝影雪，以及男子足球隊領先。

今屆傑出運動員選舉收到來自53個體育總會提交合共116個提名，設有四個組別獎項，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動隊伍」和「香港最佳運動組合」，由評審團、傳媒及公眾投票選出各個獎項得主。公眾投票已於2月10日展開，選舉結果將於2025年4月17日在香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮上揭曉。持有有效香港身份證人士，在3月9日或以前可透過「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」網頁參加公眾投票（每人限投票一次）。為鼓勵公眾參與，每位成功投票人士均會自動參加 幸運大抽獎（推廣生意的競賽牌照號碼：059630、059631（只適用於抽獎）），有機會贏取總值超過港幣12萬元的豐富獎品。

2024年度香港傑出運動員選舉公眾投票選舉項目：

1. 香港傑出男運動員

2. 香港傑出女運動員

3. 香港最佳運動隊伍

4. 香港最佳運動組合

投票日期 ： 2025年2月10日至3月9日

頒獎典禮 ： 2025年4月17日

抽獎結果公布日期 ： 2025 年 4 月 28 日