埃及神鋒對決　沙拿馬莫殊數據大比併

周一(24日)凌晨英超將上演曼城大戰利物浦，焦點必定係雙方兩位埃及神鋒對決，馬莫殊火併穆罕默德沙拿。兩人都有神勇演出，32歲「老大哥」沙拿今季聯賽平均59.1分鐘就創造1個入波，屬於歐洲5大聯賽進攻效率王，26歲嘅馬莫殊以平均62.1分鐘創造1個入波排第4位，兩人發揮成為勝負最大關鍵。

沙拿今季英超上陣26場入24球及15次助，總共創造39個入球，平均唔夠1小時就創造1個入球，以上數據屬於歐洲5大聯賽球員之冠。

至於馬莫殊今季效力法蘭克福及曼城，合共踢18場聯賽，入18球及9次助攻，平均62.1分鐘創造1個入波，僅次於沙拿(59.1分鐘)、哈利卡尼(60.1分鐘)、列迪古(60.1分鐘)，排第4位，遠勝第5位嘅巴塞隆拿前鋒羅拔利雲度夫斯基(83.5分鐘)。

值得一提，馬莫殊上場歐聯對皇馬，主射罰球中楣彈出，造就隊友尼高干沙利斯補射入網，屬於另類創造入球。

馬莫殊人氣急升，英國傳媒不斷拎佢同沙拿比較，沙拿為呢位後輩護航：「將我哋比較並唔公平，亦會令馬莫殊有無形壓力，實在冇需要。」即使兩位國家隊隊友各為其主，沙拿仍然好關照馬莫殊，盡顯大佬風範。