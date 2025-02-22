港超聯　理文3蛋贈10人港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）尾場，理文假將軍澳運動場恭迎港會。最終「黃黑軍團」憑梅開二度的艾華頓，及安尼亞的入球以3比0擊敗港會，寫下近5場聯賽連勝記錄。

「黃黑軍團」今場由陳嘉豪把關，派出余煒廉及泰法蘇尼扼守後防，黃威坐鎮中場，支援羅沙及保連奴於前線攻堅，安尼亞先列後備，杜度則不在大軍名單當中；至於港會派出費查把關，羅素鎮守中路，薩拉沙夥拍新兵奧斯卡控制中場，里奧及史加利肩負起入球重任，關歷克則在後備席待命。

上半場客隊先有埋門機會，7分鐘，立花稜也侵犯里奧，港會搏得罰球，由比提處理直射，皮球被陳嘉豪沒收。15分鐘，史加利右路傳中，里奧近柱射門，但未能命中目標。上半場中段， 保利臣及羅沙先後中路遠射，惟角度太正，均未能考起門將費查。41分鐘，理文慘食「詐糊」，黃威右路開出罰球，保利臣門前頂入，經VAR檢查後判越位在先，入球無效。上半場補時階段，理文黃金機會，施卡達利單刀施射，但被費查及時擋出。上半場雙方互交白卷之下，返回更衣室。

易邊後，理文主動搶攻，49分鐘，艾華頓開出角球，羅素解圍不遠，施卡達利截得後直射，可惜高出。1分鐘後，艾華頓在保連奴助攻下空門篤入，替理文打開缺口。下半場中段，雙方戰況膠着，76分鐘，積施利兩黃一紅被逐，港會續以10人應戰。86分鐘，後備入替的安尼亞以一敵二，禁區內右腳射入，為理文拉開比數至2比0。補時階段，艾華頓為理文埋齋，最終理文以3比0擊敗港會。