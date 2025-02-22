港超聯　安尼亞入替建功：每場要當決賽咁踢

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）尾場，理文坐鎮將軍澳運動場迎戰港會，最終「黃黑軍團」以3比0擊敗10人應戰的客隊，暫列聯賽第二，入替建功的安尼亞對球隊今季首次於聯賽零封對手感到自豪，表示全隊必須繼續保持拼勁，以穩住聯賽排名。

今場理文憑梅開二度的艾華頓及安尼亞的入球，寫下近5場聯賽連勝記錄，安尼亞對此感到自豪：「能夠攞到3分同保持零失球嘅成績，對球隊嚟講好重要，今場係球隊今季第一次喺聯賽零封對手，全隊嘅表現令我好自豪，雖然我今日淨係踢咗30分鐘，但我都好開心，因為最重要係入到波幫球隊搶分，無論係正選定後備，我都會Keep住做好自己嘅崗位。」理文與榜首大埔相差4分但踢少場，安尼亞表示，直言接下來每場都如決賽般關鍵：「對我哋嚟講，今季已經唔係淨低好多時間，依家每場波都要當決賽咁踢，我哋要打醒12分精神，一場場咁打落去，直到季尾為止。只要保持呢種決心，我相信球隊喺嚟梗嘅比賽就會有唔錯嘅表現。」

理文下仗將與標準流浪爭奪「足總盃」出線席位，安尼亞透露已經開始針對對手備戰，明言球隊的目標是聯賽及盃賽爭取佳績：「我哋嘅目標唔止係聯賽冠軍，最好可以捧走埋『足總盃』，我好期待可以同流浪交手，依家有成個星期時間去預備，到時一定會盡全力踢入決賽。」