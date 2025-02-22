港超聯　九龍城迎戰東方又有驚喜？

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）頭場，九龍城坐鎮深水埗運動場，與東方正面交鋒。且看佔主場之利的九龍城，面對上場遭理文逆轉、是役陣容不整的東方，能否再為球迷帶來驚喜。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

九龍城上仗領先之下被標準流浪反超，最終憑陳文輝的入球，才得以2比2追平力保1分，主教練陳銘剛認為球員應戰心態要進一步調整，在領先下保持優勢到尾，乃球隊首要改善之課題：「球員要明白場波係踢90分鐘，而唔係斷45分鐘或者65分鐘嚟計，上場領先之後，表現開始鬆懈，好容易咁畀對手帶番住個節奏，球員特別要學識點樣Keep住專注力，直到比賽最後一刻為止，呢方面嘅意識一定要加強。」陳銘剛表示雖然東方季中有不少主力球員離隊，加上有部分外援今場停賽，但對手的競爭力及板凳深度仍然強勁，絕不能掉以輕心。

上場攻入開齋波的中場何瀧浩，坦言對賽果未感滿意，希望可以吸取教訓，避免再度失分：「上次對住東方都係犯同樣毛病，上半場形勢好好，領先咗一段時間，下半場出到嚟大家個心態放鬆咗，可能覺得呢場波會穩陣，結果差唔多完場先畀對手追平。除咗集中力之外，希望今場做好防守避免失波，跟住再把握機會反擊。」陣容方面，尼天奴因上場兩黃一紅須要停賽。

至於上周領先兩球下被理文反勝的東方，今仗有巴杜姆和馬高斯，分別因上場兩黃一紅，以及累積5黃要停賽，加上顧斌繼續養傷，林衍廷就觸及舊患，上陣成疑。主教練盧比度（Chino）承認此際困難重重，盼年輕球員挺身而出：「我哋陣容深度本身已經唔夠，又有球員受傷同停賽，情況更加嚴峻，所以今場可能要派啲年輕球員落場，希望大家唔好放棄，盡力踢好佢。」

梁振邦提到九龍城擁有幾位具經驗球員帶領下，加上進攻套路明確，不容小覷：「九龍城有『嘉樂』（許嘉樂）、『文輝』（陳文輝）同『阿濤』（曾錦濤）帶住，完全唔嘢小，而且佢哋中前場球員好鍾意入楔製造埋門，要多加留意。」

【兩隊預計正選陣容】

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：21.曾錦濤 3.韋利安 4.姜𠗕賢 2.余沛康

中場：17.田中芳拓 8.邵昀俊 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 22.辛尼 27.卡朗

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 6.米祖域 20.卡路士 19.亞歷斯祖

中場：42.楊棟棋 16.梁振邦 23.馬希偉

前鋒：10.費利浦薩 7.巴科爾 77.李俊霆