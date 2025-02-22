港超聯　標準流浪火併北區唔係又和吖嘛？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）尾場，標準流浪連續第5場聯賽主場出擊，於青衣運動場迎戰北區。兩隊今季3次交手，連同月初「足總盃」首圈法定時間在內，同樣未分勝負，相信今場戰況繼續緊湊，榜下游大戰依然有睇頭！（港台電視32及on.cc東網周日晚上6時同步直播）

上場以2比2賽和九龍城，標準流浪領隊黃展鴻指球隊體能訓練漸見成效，今場雙方實力接近之下，提醒球員注意北區反擊的同時，亦要把握本身體力優勢，放膽主動搶攻：「始終我哋近幾場對北區開波初段都咬得好緊，球員成日都諗住縮喺後面打反擊，反而尾段對手體力下降，我哋先至攞到優勢，其實我哋有能力喺前場壓逼，可能只係差啲信心，所以我都提醒佢哋放膽去踢，盡可能早啲打開紀錄。」

後衞梁煒烽上場交出今季首個助攻，兼協助球隊保住1分，他表示在踢少一人的劣勢下追平對手，對球隊來說並不容易，作為今季最後一次於聯賽與北區對陣，球隊今場會在主場盡力爭勝：「上場成功追和係好難得，我哋有段時間踢少個，但大家都唔想畀對手咁輕易作客攞到分，所以隊友要一人行多步，盡量搵機會反擊。今場對住北區，特別要小心肯迪同古杜拉，呢兩場都見識過到佢哋突破能力，一個犯錯就畀到機對手，我哋會醒醒定定。」陣容方面，安沙上場兩黃一紅被逐，今場要停賽。

北區後衞韋健豪（Marco）今季在站穩正選，他坦言能令其狀態更穩定，又對暫時個人表現尚算滿意。球隊早前簽入丹尼路、艾利安兩名中後場外援，Marco認為有助提升防守力：「兩個都好有能力，只係因為佢哋英文唔係咁好，令溝通上有啲唔清楚，但整體磨合得唔錯。」

北區今季3次面對流浪，皆鬥得難分難解，Marco預期今場亦屬於五五波，希望球隊能做好防守，力爭全取3分：「始終好耐冇贏過波，都想振奮士氣。流浪前場幾個球員都有速度、靈活，成日轉位，尤其『樂仔』（劉智樂）入咗好多波，要盡量降低佢嘅威脅。」陣容方面，羅曉聰因累積5黃要停賽。

兩隊預計正選陣容

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：12.李呈 23.林堂真 33.法蘭度 19.姚浩明

中場：70.比迪高 5.林遼太 11.巴拉克

前鋒：77.雷仙奴 7.劉智樂 40.伊巴謙

北區

門將：1.龐焯熙

後衞：23.韋健豪 5.丹尼路 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：32.艾利安 8.肯迪 22.劉君正

前鋒：9.羅港威 7.舒拉普 11.古杜拉