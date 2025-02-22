艾殊利高爾：紅軍有望破宿命摘藍月

在過去6至7年的大部分時間，曼城對利物浦總是決定英超誰屬的大戰。不過，阿仙奴在過去兩季的崛起，稍微將利物浦擠到了後面。來到今季，紅軍確實很有機會再度染指英超冠軍，賽前以8分領先少踢1場的阿仙奴而排榜首。

另一邊廂，曼城周中在馬德里慘敗，歐聯止步。對於上場聯賽大勝紐卡素的藍月來說，聯賽入前4仍然是一個比較現實的目標。

在周中的比賽，曼城缺少了艾寧夏蘭特，史東斯也在比賽早段一瘸一拐地離場，傷病名單不斷增加。針對傷兵問題，他們於1月轉會窗花費大量資金增兵，當中一些新兵如尼高干沙利斯和上場聯賽於14分鐘內大演帽子戲法的馬莫殊等，至今上陣表現令人留下深刻印象。

利物浦在周中也在聯賽作客阿士東維拉，並於一度落後的情況下，成功搶回寶貴1分。毫不令人詫異的是紅軍主力穆罕默德沙拿再次入球並交出助攻，使他今季參與的入球貢獻遠超過任何一位球員。他在職業生涯22次對曼城，一共參與了19個入球，成為藍月的眼中釘，而且近4次造訪伊蒂哈德球場皆有入球或助攻。憑藉他出色狀態，利物浦現時成為聯賽入球最多的球隊也合情合理。

儘管如此，他們在近3場聯賽和了2場，考慮到作客愛華頓及阿士東維拉的確是艱苦的比賽，隨著進入球季的最後衝刺階段，這將是領隊施洛需要擔心的問題。

紅軍近3次對曼城皆保持不敗，意味著他們將充滿信心地迎接這場大戰。然而，自2015年以來，他們沒有在伊蒂哈德球場嘗試聯賽勝利的滋味，考慮到之前曾在歐聯和英足盃作客贏曼城，這確是一個有趣的數據。我認為今次紅軍將會打破近年作客聯賽不勝的宿命，擊敗藍月並鞏固榜首優勢。