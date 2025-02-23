亞盃外收官戰港隊撼中華台北　趙永良：每球都要拚盡！

香港男子籃球代表隊周日（23日）續於荃灣體育館主場出擊，上演今屆亞洲盃外圍賽收官戰對陣中華台北。去年11月港隊作客中華台北以55：85吞敗，今次港籃以新陣式迎戰能否打出驚喜，主教練趙永良相信一眾港將來仗拚勁十足：「我們每一個球權都要拚盡全力把握好！」值得一提，今場門票於開售當日售罄。（HOY 76台周日晚上7時直播賽事）

港籃周四（20日）以51：92主場不敵新西蘭，去年2月出戰亞盃外至今已連吞5場敗仗，不過首度登場的曾湛元及楊和均有不俗表現，前者上陣24分鐘貢獻6分、4個籃板和6次助攻，楊和亦交出4分、4個籃板、2次助攻和3次偷波，隊長惠龍兒則攻入全隊最高的17分6籃板，至於葉耀邦亦有8分9籃板的精彩發揮。

亞盃外第三輪、亦是港隊在該賽事的最後一場比賽，將於周日（23日）主場迎戰世界排名第79位的中華台北，雙方對上一次對決港隊以55：85落敗。最後一輪賽事中華台北主力球員胡瓏貿、陳盈駿及林秉聖雖然因傷退隊，但無阻他們上一場以91：84擊退亞洲籃球勁旅菲律賓，足見該隊實力之強大，其中現效力CBA球隊的林庭謙攻下21分，射手阿巴西亦轟入21分，盧峻翔和馬建豪分別取得18分和14分，助中華台北鎖定小組第3名完成亞盃外。

而同處於B組的香港隊，雖然下仗對中華台北賽前已經篤定以小組第4名完賽，不過港籃教頭趙永良對此直言不會影響球隊作賽心態：「既然是主場出戰，我們就要打好比賽給球迷看，賽果對我們的心情沒有大影響，無論是贏還是輸，我們今場的每一個球權、每一節，都會拚盡全力把握好。」對於今仗目標，「趙sir」續道：「希望對中華台北每一節都能緊咬比數，打到下半場才分勝負，甚至有機會贏，大家要有目標，否則就像是例行公事。」

回顧上仗對陣新西蘭，雖然最終撼負對手，但趙永良對球隊整體表現感到滿意：「港隊每個球員都打出應有的拚勁，當中防反比以往做得好，搶到防守籃板後轉守為攻、輪換球權也不錯。此外，內線發揮亦不錯，為外線制造不少出手機會，但三分球把握力可以再有提升。」

被問到來仗對中華台北的正選陣容會否調動，「趙sir」回應道：「會視乎這幾天的練習和部署而決定，至於對中華台北都會以防範為主，其中徐遠征絕對有條件在港隊排頭五。」「趙sir」又特別提到首度披甲的馬港燊，「他具備防守能力，而港隊亦需要更多『高佬』、輪換不同陣容，所以下一場會給他更多出場時間。」

2025亞洲盃男籃外圍賽

舉辦日期：2025年2月23日

開賽時間：晚上7時

對戰隊伍：中國香港vs中華台北

地點：荃灣體育館