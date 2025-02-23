阿仙奴輸波爭標玩完？博彩公司為利物浦捧盃派彩

英超爭逐大局已定？阿仙奴周六(22日)喺主場0比1不敵韋斯咸，今季聯賽主場不敗金身慘被打破，依家落後「1哥」利物浦8分，領隊阿迪達賽後嬲爆批評球員表現。有歐洲博彩公司更深信冠軍已塵埃落定，宣布為利物浦贏聯賽冠軍提前派彩！

有4大進攻主力重傷嘅阿仙奴，今場被逼用中場米基爾馬連奴客串中鋒，球隊雖然控制戰局但造唔到入肉埋門，完半場前被韋斯咸僅有反擊攻陷，查洛保雲接應雲比沙卡傳中近門頂入。阿仙奴下半場未見起色，更有小將利維斯史基利拉跌單刀嘅古度斯被逐，最終0比1輸波。

呢場敗仗係阿仙奴今季聯主場首次輸波，佢哋對上一次喺聯賽主場落敗已經係上年4月，阿迪達賽後表示：「我好失望，亦非常、非常憤怒，今場完場達唔到贏英超嘅水平。爭聯賽冠軍唔到我哋控制，而我亦討厭做唔好自己控制到嘅嘢，我哋要返去檢討，包括我自己。」

阿仙奴落後利物浦8分兼傷兵滿營，愛爾蘭著名博彩公司Paddy Power喺賽後宣布，利物浦已「贏硬」今季英超，所以決定向投注者提前派彩。當然，Paddy Power都有睇錯前科，好似2009年PGA高爾夫球巡迴賽同2016年美國總統選舉，Paddy Power都試過喺提前派彩後結果被逆轉。