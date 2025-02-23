香港隊　女足友賽首戰　1球不敵印度U20

遠征土耳其安塔利亞的香港女子足球代表隊，周六（22日）出戰「Pink Ladies Youth Cup」首場友賽。港隊雖然派出多名主力上陣，但面對印度的U20青年軍，卻未佔太大優勢，反而更於53分鐘失守，最終以1球落敗，下周二（25日）最後一戰將鬥約旦U20。

港隊女足今場由李懿茵把關，隊長馬澤純、冼仲意、朱素君和蘇鎧霖組成4人後防，關詠瑜、陳穎霖與馮雪雯組成中場鐵三角，韋婉婷、莊靜琳分任兩翼，支援箭頭朱寶恩攻堅。另外3名外流兵李巧怡、曾柏同和高栢齡先列後備。

印度U20首場以2比1擊敗約旦U20，士氣大振，但港隊開賽30秒先有埋門機會，關詠瑜中場連過幾關後起腳，可惜力度欠奉。戰況之後陷入膠著，直至21分鐘，印度U20前鋒接應隊友界外球，近門起腳射遠柱，被門將李懿茵神勇撲出底線。港隊後防36分鐘再受到威脅，對方前鋒禁區內推橫，又未能考驗李懿茵，半場兩隊互交白卷。

易邊後港隊一口氣換入李巧怡、陳穎晴、高栢齡和門將梁蔚雅，但形勢未見改善，52分鐘一次誤傳，對方快腳笠射，梁蔚雅輕鬆接實。1分鐘後港隊率先失守，對方右路斬入禁區，

Sibani控定再轉身抽入死角。落後的港隊嘗試反撲，66分鐘對方解圍不遠，韋婉婷順勢斬去尾柱，無人看管的陳穎晴卻來遲一步。港隊之後收起「韋婉」，攻勢有所放緩，75分鐘差點再輸多球，幸好梁蔚雅撲出對方的單刀。尾段港隊再換入曾柏同，但依然未能追平，最終港隊以1球不敵印度U20。