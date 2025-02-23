港超聯　九龍城迎戰東方又有驚喜？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）頭場，九龍城坐鎮深水埗運動場挑戰東方。主隊迪高刑滿復出，聯同田中芳拓及何瀧浩控制中場，支援陳文輝和辛尼攻堅，卡朗、林學曦及新兵楊朝景先列後備；至於有巴杜姆、馬高斯和林衍廷缺陣的東方，派出米祖域、拿亞及卡路士鎮守中路，馬希偉負責派牌，助巴科爾及費利浦薩爭取入球，顧斌在後備席待命。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

九龍城正選：

88 袁皓俊［GK］

2 余沛康

3 韋利安

4 姜浚賢

5 迪高

9 陳文輝 ［C］

14 龍梓軒

17 田中芳拓

22 辛尼

23 何瀧浩

95 封天詠

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 賀爾

6 米祖域

7 巴科爾

10 費利浦薩

16 梁振邦 ［C］

19 亞歷斯祖

20 卡路士

22 梁冠聰

23 馬希偉

72 拿亞

九龍城後備：

63 李瀚灝［GK］

8 邵昀俊

10 林學曦

11 袁世傑

21 曾錦濤

25 許嘉樂

27 卡朗

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

80 楊朝景

89 歐陽耀冲

東方後備：

26 廖富源［GK］

40 鍾凱文［GK］

24 蕭頌楠

28 蕭政

29 劉慶友

33 高銘浩

36 顧斌

42 楊棟棋

43 黃安游

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）頭場，九龍城坐鎮深水埗運動場，與東方正面交鋒。且看佔主場之利的九龍城，面對上場遭理文逆轉、是役陣容不整的東方，能否再為球迷帶來驚喜。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

九龍城上仗領先之下被標準流浪反超，最終憑陳文輝的入球，才得以2比2追平力保1分，主教練陳銘剛認為球員應戰心態要進一步調整，在領先下保持優勢到尾，乃球隊首要改善之課題：「球員要明白場波係踢90分鐘，而唔係斷45分鐘或者65分鐘嚟計，上場領先之後，表現開始鬆懈，好容易咁畀對手帶番住個節奏，球員特別要學識點樣Keep住專注力，直到比賽最後一刻為止，呢方面嘅意識一定要加強。」陳銘剛表示雖然東方季中有不少主力球員離隊，加上有部分外援今場停賽，但對手的競爭力及板凳深度仍然強勁，絕不能掉以輕心。

上場攻入開齋波的中場何瀧浩，坦言對賽果未感滿意，希望可以吸取教訓，避免再度失分：「上次對住東方都係犯同樣毛病，上半場形勢好好，領先咗一段時間，下半場出到嚟大家個心態放鬆咗，可能覺得呢場波會穩陣，結果差唔多完場先畀對手追平。除咗集中力之外，希望今場做好防守避免失波，跟住再把握機會反擊。」陣容方面，尼天奴因上場兩黃一紅須要停賽。

至於上周領先兩球下被理文反勝的東方，今仗有巴杜姆和馬高斯，分別因上場兩黃一紅，以及累積5黃要停賽，加上顧斌繼續養傷，林衍廷就觸及舊患，上陣成疑。主教練盧比度（Chino）承認此際困難重重，盼年輕球員挺身而出：「我哋陣容深度本身已經唔夠，又有球員受傷同停賽，情況更加嚴峻，所以今場可能要派啲年輕球員落場，希望大家唔好放棄，盡力踢好佢。」

梁振邦提到九龍城擁有幾位具經驗球員帶領下，加上進攻套路明確，不容小覷：「九龍城有『嘉樂』（許嘉樂）、『文輝』（陳文輝）同『阿濤』（曾錦濤）帶住，完全唔嘢小，而且佢哋中前場球員好鍾意入楔製造埋門，要多加留意。」