拿達路打破入球荒 成國米史上最強外援

周日(23日)凌晨意甲，國際米蘭主場以1比0擊敗熱拿亞，拿達路馬天尼斯射入全場唯一入波，打破4場入球荒。呢位阿根廷國腳今季聯賽已有10球進帳，成為國米史上首位連續6季聯賽入波達雙位數嘅外援，以行動反擊早前嘲諷佢係「祖記第12人」嘅球迷。

國際米蘭上場意甲「國家打吡」0比1不敵祖雲達斯，拿達路馬天尼斯多次浪費入球機會，被球迷嘲諷係「祖記第12人」。呢位27歲前鋒知恥近乎勇，今仗踢到78分鐘，接應角球頂入，成為贏波功臣，並且打破宿命，佢8次對熱拿亞，首次攻入對方大門。

國際米蘭將於下輪聯賽作客爭標勁敵拿玻里，拿達路馬天尼斯重拾射門鞋，無疑可以增添球隊勝算。此外，國米教練施蒙尼恩沙基表示，受傷缺陣嘅射手馬古斯杜林，有望復出鬥拿玻里。

另外，國米嘅同市宿敵AC米蘭遭遇滑鐵盧，作客1比2不敵拖連奴，繼歐聯出局後，再受重創。A米今場連番「送禮」，先係門將邁治蘭大腳解圍，省中隊友馬歷泰奧反彈入網，連累呢位中堅擺烏龍，跟住基斯甸普列錫射失12碼，注定冇運行。