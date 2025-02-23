港超聯　角球戰術奏效　東方輕取九龍城

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）頭場，九龍城坐鎮深水埗運動場挑戰東方。最終東方三度利用角球製造入球下，以5比1擊敗九龍城。

主隊派出迪高刑滿復出，聯同田中芳拓及何瀧浩控制中場，支援陳文輝和辛尼攻堅，卡朗、林學曦及新兵楊朝景先列後備；至於有巴杜姆、馬高斯和林衍廷缺陣的東方，派出米祖域、拿亞及卡路士鎮守中路，馬希偉負責派牌，助巴科爾及費利浦薩爭取入球，顧斌在後備席待命。

開賽僅3分鐘，東方先有埋門機會，巴科爾接應賀爾傳中，頭槌攻門未能命中目標，4分鐘後，東方角球攻勢，米祖域頭槌被田中芳拓護空門。11分鐘，馬希偉傳入禁區，費利浦薩近門頂入，取得加盟後首個入球，兼為客隊先開紀錄。但主隊7分鐘後追成平手，封天詠右路推大位射成1比1。42分鐘，卡路士接應角球頭槌二傳，巴科爾頂入成2比1完半場。

九龍城換邊後嘗試反撲，56分鐘調入卡朗及林學曦加強攻力，68分鐘，卡朗右路傳中，辛尼禁區內疑似被拿亞拉跌，但VAR覆核後未有判罰12碼。75分鐘，九龍城幾乎追平，卡朗推順後勁射中柱彈出。其後袁皓俊傷出，九龍城調入李瀚灝之餘，再同時換入歐陽耀冲及許嘉樂，改善中前場組織力，但到81分鐘，巴科爾接應角球頂彈地波成3比1。4分鐘後，東方再度憑角球入波，今次輪到米祖域門前頂入加盟後首球，下半場補時階段，亞歷斯祖為客隊埋齋，結果東方贏5比1完場，全取3分。