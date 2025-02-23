港超聯　標準流浪火併北區唔係又和吖嘛？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）尾場，標準流浪連續第5場聯賽主場出擊，於青衣運動場迎戰北區。流浪今場由盧兆崎把關，林堂真夥拍梁煒烽扼守後防，巴拉克控制中場，雷仙奴、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟；北區陣容方面，今場派出龐焯熙把關，丹尼路夥拍基拿美鎮守後防，肯迪負責派牌，協助古杜拉和舒拉普攻堅。

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

11 巴拉克

19 姚浩明

23 林堂真

32 李泳豪

40 伊巴謙

70 比迪高

77 雷仙奴

北區正選：

1 龐焯熙[GK]

3 基拿美

5 丹尼路

7 舒拉普

8 肯迪

9 羅港威[C]

11 古杜拉

22 劉君正

23 韋健豪

29 簡嘉亨

32 艾利安

標準流浪後備：

99 陳冠燊 [GK]

9 黃韜霖

14 馬榕生

16 袁熙懃

21 張青雲

22 陳耀祖

25 梁凱俊

33 法蘭度

37 張廣然

58 黃曉揚

93 嚴顥崑

97 任亨浚

北區後備：

16 張桂華 [GK]

19 湯振雄[GK]

2 波比

4 李俊霆

12 吳栢希

18 戴子軒

27 黃靖然

28 班哲文

33 蕭世充

73 黃偉國

82 凌柏賢

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）尾場，標準流浪連續第5場聯賽主場出擊，於青衣運動場迎戰北區。兩隊今季3次交手，連同月初「足總盃」首圈法定時間在內，同樣未分勝負，相信今場戰況繼續緊湊，榜下游大戰依然有睇頭！（港台電視32及on.cc東網周日晚上6時同步直播）

上場以2比2賽和九龍城，標準流浪領隊黃展鴻指球隊體能訓練漸見成效，今場雙方實力接近之下，提醒球員注意北區反擊的同時，亦要把握本身體力優勢，放膽主動搶攻：「始終我哋近幾場對北區開波初段都咬得好緊，球員成日都諗住縮喺後面打反擊，反而尾段對手體力下降，我哋先至攞到優勢，其實我哋有能力喺前場壓逼，可能只係差啲信心，所以我都提醒佢哋放膽去踢，盡可能早啲打開紀錄。」

後衞梁煒烽上場交出今季首個助攻，兼協助球隊保住1分，他表示在踢少一人的劣勢下追平對手，對球隊來說並不容易，作為今季最後一次於聯賽與北區對陣，球隊今場會在主場盡力爭勝：「上場成功追和係好難得，我哋有段時間踢少個，但大家都唔想畀對手咁輕易作客攞到分，所以隊友要一人行多步，盡量搵機會反擊。今場對住北區，特別要小心肯迪同古杜拉，呢兩場都見識過到佢哋突破能力，一個犯錯就畀到機對手，我哋會醒醒定定。」陣容方面，安沙上場兩黃一紅被逐，今場要停賽。

北區後衞韋健豪（Marco）今季在站穩正選，他坦言能令其狀態更穩定，又對暫時個人表現尚算滿意。球隊早前簽入丹尼路、艾利安兩名中後場外援，Marco認為有助提升防守力：「兩個都好有能力，只係因為佢哋英文唔係咁好，令溝通上有啲唔清楚，但整體磨合得唔錯。」

北區今季3次面對流浪，皆鬥得難分難解，Marco預期今場亦屬於五五波，希望球隊能做好防守，力爭全取3分：「始終好耐冇贏過波，都想振奮士氣。流浪前場幾個球員都有速度、靈活，成日轉位，尤其『樂仔』（劉智樂）入咗好多波，要盡量降低佢嘅威脅。」陣容方面，羅曉聰因累積5黃要停賽。