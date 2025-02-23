宿敵碰頭各有所求　曼城利物浦大激鬥

英超壓軸好戲爆發「藍紅大戰」，曼城主場硬撼利物浦。曼城上周中歐聯附加賽行人止步，爭前4成為餘下重要目標；「紅軍」連場失分後，為保優勢不容再失，作客照樣駁火，3.5球入球大咪錯過。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

曼城今季跌落近年來前所未有嘅谷底，歐聯附加賽次回合作客皇馬，兩大主力艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼全場坐冷板下，再輸1比3出局。似乎主帥哥迪奧拿亦面對現實，明知唔夠砌，寧願留力爭聯賽前4仲實際。雖然夏蘭特今仗未知能否趕及披甲，但仲有上輪聯賽「戴帽」嘅馬莫殊助陣，攻力仍有保證。

當然「藍月亮」問題多多，今季冇咗洛迪卡斯簡迪呢位世界級防中，連帶防線亦全面崩潰，單計聯賽25輪就失咗35粒，反映出未能似以往咁控制比賽，攻守失衡下，失波自然出現，單計近6場聯賽全開4球或以上，惟有以攻代守。

近年畀曼城壓住嘅利物浦今季重返巔峰，聯賽長踞榜首，英聯盃殺入決賽，歐聯亦勇闖16強。不過多線作戰下問題開始浮現，先喺英足盃遭英冠仔普利茅夫踢出局，近3場聯賽亦只得1勝2和，當中贏狼隊嗰場，早早領先兩粒下，下半場竟然畀狼隊圍攻搞到零射門中龍，幾經辛苦先守住2比1勝局，板櫈深度不足令球員疲態畢露。

利物浦季初固若金湯嘅防守，嚟到季中亦出現漏洞，近9場只有2場冇失波，合共失咗11粒，好彩王牌穆罕默德沙拿持續勇態，用入波同助攻撐住戰績。未計今輪「紅軍」踢多1場下領先阿仙奴8分，有乜閃失隨時進一步被追貼，一定同曼城死過，鬥攻格局實多波入。

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