香港滑浪風翼賽逾50人爭逐　何允輝魏瑋恩封王稱后

「2025香港滑浪風翼公開錦標賽」一連3日於赤柱正灘上演，吸引逾50位本地及海外選手角逐6個級別錦標。男子公開組競爭激烈，最終由兩屆滑浪風翼亞洲冠軍何允輝力壓隊友封王，繼亞洲冠軍及全國冠軍後，再下一城。兩屆奧運港將何智豪則奪亞軍，周梓熙奪季軍。女子組方面，由前滑浪風帆亞運銀牌得主魏瑋恩封后，陳晞文奪銀，鄧佩嘉奪銅。

至於新成立的滑浪風翼青少年港隊亦嶄露頭角，在芸芸好手之中，14歲的「長洲仔」廖榮毅在青少年組封王，為今年的賽季打下強心針。

於賽事男子組奪冠的何允輝賽後表示：「喜見本地水平日漸提升，無論是隊友還是青少年隊，技術亦日漸成熟，笑言今次冠軍得來不易。是次比賽為首個香港公開賽，能夠成為首個香港冠軍相當難忘。今年亦會積極備戰海外各項賽事，希望替港隊再創佳績。」

中國香港滑浪風翼隊今年將會角逐多項國際賽，包括5月於土耳其舉行的歐錦賽、9月於意大利舉行的世界賽及10月於葡萄牙舉行的世青賽。中國香港滑浪風帆會會長周毅文期望運動員於國際舞台再創佳績，並會積極爭取舉辦更多滑浪風翼國際賽事，包括國際滑浪風翼組織(IWSA)認可的世界盃分站。「本會去年主辦滑浪風翼亞錦賽口碑載道，除運動員在國際賽證明實力，賽事管理人員亦透過參與海外比賽吸取經驗。隨着滑浪風翼運動於世界各地發展愈見蓬勃，我們亦會與時並進，積極爭取將世界盃分站落戶香港，配合文體旅融合發展宗旨，吸引更多市民大眾認識滑浪風翼運動，開拓更多機遇。」