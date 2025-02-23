亞盃外 半場激戰至平手 港籃6人上雙不敵中華台北

香港男子籃球隊周日（23日）出戰亞洲盃外圍賽B組最後一輪賽事大戰中華台北，半場戰平44：44下，最終在6人上雙下以83：99告負，無緣取得小組首勝。

世界排名第115位的港籃，上周四（20日）以51：92主場不敵排名第22位的新西蘭，去年2月出戰亞盃外至今錄得5連敗，港隊休息3日主場再度出擊，大批球迷穿起紅色「打氣Tee」撐場。中華台北上場91：84擊敗小組第1的菲律賓。

首節香港與中華台北鬥得勢均力敵，梁兆華轟2記三分波、單節8分，助港隊一度戰平17：17，其後中華台北有雷蒙恩博得「and 1」，以22：17領先。

第2節港隊先有葉耀邦命中「2＋1」，雖一度落後7分，但眾將積極反撲，楊和中距離得手且防守對方主力阿巴西奏效，守到對手24秒違例。其後有曾湛元外線搏得罰球3射全中，惠龍兒勾手得分，梁兆華亦延續手感，命中兩次底角三分，港隊此節打出27：24，戰成44：44平手。

易籃後，香港有徐遠征單節取7分，包括一球三分波。曾湛元亦有好表現，籃底轉身妙傳惠龍兒得分，其後助攻梁兆華得分。不過中華台北使出全場壓迫令港隊失誤增多，林庭謙、高錦瑋先後轟入「三分彈」，其後的快攻阿巴西入樽振士氣，加上連串罰球機會，此節打出25：17，領先至69：61。

決勝節，卜聿揚比賽剩7分鐘5犯離場，中華台北打出猛烈攻勢，馬建豪、林信寬、雷蒙恩先後命中三分波，拉開至21分領先優勢。港隊未有放棄，楊和再取7分、蔡再懃轟6分，最後追至83：99完場。

數據方面，中華台北的林信寬三分球4射3中轟全場最高21分，馬建豪、雷蒙恩各取14分。上場港隊錄得多達24次失誤，三分命中率亦只得13％，今場球隊表現有改善，上半場僅錄得9次失誤，全場18次，三分則全場25射9中（36％）。港隊全場有6人取雙位數得分，梁兆華轟全隊最高18分，惠龍兒15分5籃板，楊和14分3籃板4助攻，蔡再懃11分，曾湛元和徐遠征各取10分。

香港隊教練趙永良賽後表示，為球隊表現感到自豪：「賽前我們針對部署三分戰術，今場表現有提升，我們是外圍進攻的球隊，一定要肯起手。」他表示新人曾湛元、楊和、馬港燊對球隊有正面影響，他期待有更多新人加入，令香港隊進步，現效力NBA G聯盟的David Muoka亦是他期待見到的人選：「今屆比賽後我們會和總會、球員協調，希望舉行更多一、二隊的集訓，找一些外隊打友賽。我們想香港隊繼續進步，有實力的球員如David Muoka能加入的話也是好事，我們亦可在雙塔陣有更多變化。」

梁兆華賽後表示：「我很享受打主場比賽，上場打得不好，今場就盡快調整，打好一點。球隊表現其實可以更好，如果訓練量增加，相信默契會更好。曾湛元和楊和加入後，我能更專注得分任務，他們能夠分擔控球工作，令球隊分工更清楚。」