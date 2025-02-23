馬利斯卡考慮再換龍門 車仔有「兩個奧拿拿」

車路士近期成績差勁，後防表現唔掂係最大原因，周日(23日)凌晨輸畀阿士東維拉，就因為門將佐真遜「派膠」累事，佢今個月初先至搶走犯錯頻頻嘅羅拔山齊士位置，但領隊馬利斯卡已暗示下仗唔排除會再更換正選。

車路士近年簽入多個門將，但冇一個成功擔大旗，羅拔山齊士上季中開始被貶後備，不過今季再獲機會證明自己，可惜佢21次上陣就有5次「犯錯導致失球」，馬利斯卡今個月初宣布丹麥國腳佐真遜成為1號，而且講明「唔會輪換」，強調呢個決定係長時間性。

不過佐真遜今場接波甩手累車路士被絕殺，馬利斯卡就轉晒口風：「我一直關心龍門問題，就算贏波都係，門將係個好脆弱嘅位置，每個犯錯都會好大影響，今場嘅犯錯代價好大，我哋更加要互相扶持。」但被問到下場會唔會換人，馬利斯卡就話：「呢一刻我唔知，睇下點。」

大批車路士球迷就不滿馬利斯卡嘅用人，特別係今季前將塞爾維亞門將柏度域外借去斯特拉斯堡，佢今季喺法甲嘅表現大獲好評，反而車路士只能夠喺羅拔山齊士同佐真遜之間選擇，有網民形容係「兩個奧拿拿畀你揀，點揀？」