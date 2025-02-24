利物浦挫曼城領先11分　施洛完美戰術「封神」

英超爭霸懸念結束！利物浦喺周一(24日)凌晨作客2比0擊敗曼城後，聯賽榜拋離次席阿仙奴11分，英超歷來從未有球隊，可以喺呢個階段「逆轉」咁大分差，利物浦球迷賽後亦高唱「我哋會贏英超冠軍」！「紅軍」領隊施洛今仗完美戰術K.O曼城，一戰封神。

阿仙奴今輪輸波，利物浦今場只要過埋餘下賽程就「惡哽」一仗，冠軍就係一片坦途。作客衞冕嘅曼城，施洛改變戰術放棄控球，轉用「4-6-0」無鋒陣高效率反擊制敵，14分鐘憑一次巧妙角球組織，由穆罕默德沙拿抽射建功；37分鐘沙拿轉做助攻，交畀蘇保斯拉爾射成2比0，1傳1射打爆曼城。

利物浦今場只有34%控球率，係球隊近21年來英超最低紀錄，比起今季場均超過6成控球率完全唔同，但效果就非常顯著。施洛賽後謙虛只認利物浦「形勢大好」，對於改變戰術克制曼城，施洛解釋 ：「作客贏曼城嘅唯一方法，就係做好防守，我哋令曼城製造唔到任何重大機會，而要喺大戰打破平衡，死球係最佳手段。」

利物浦依家領先踢少1場嘅阿仙奴11分，雖然阿仙奴曾經喺97/98球季落後13分下後上奪冠，不過當時只係12月份，從未有球隊喺呢個階段成功收復11分差距。利物浦對上一次喺榜首領先11分，係喺19/20球季，嗰季佢哋最後拋離曼城18分贏得冠軍。