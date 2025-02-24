沙拿狂破6大入球紀錄：我只需要冠軍！

利物浦喺英超作客2比0擊敗曼城，埃及前鋒穆罕默德沙拿繼續巔峰表現，1射1傳主宰「紅軍」命運。今場之後，沙拿再創6大入球紀錄，堪稱係現今球壇「世一」！

沙拿今攻錄得今季英超第26個入波同11次助攻，係英超史上首個單季「25+」入波同「15+」助攻球員；亦係英超歷來第1個單季兩循環，對住衞冕球隊都交出「入波+助攻」嘅球員；除此之外，沙拿今季11場聯賽有「入波+助攻」，係自14/15球季巴塞隆拿嘅美斯後，歐洲5大聯賽第1人做到，利物浦今季仲有11場聯賽未踢，沙拿破紀錄指日可待。

第4個紀錄係，沙拿今季聯賽交出16次助攻，打破麥馬拿文95/96球季創下嘅利物浦紀錄(15次)；沙拿今季英超「入波+助攻」達到41球，係繼17/18球季(32入球+10助攻)後第2次單季製造「40+」入波，成為英超史上第1人；最後，沙拿今季所有比賽錄得30入波+21助攻，係今季5大聯賽入球貢獻排名No.1。

沙拿賽後表示：「我唔會話就嚟拎到冠軍，我只可以講我一定需要拎多次冠軍，我到隊中其他老將都需要贏多次英超，所以會盡全力去達成目標。」