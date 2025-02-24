17歲安祖娃寫歷史　成WTA1000最年輕冠軍

17歲俄羅斯美少女安祖娃寫下歷史，周日在其神奇之旅笑到最後，贏得杜拜網球錦標賽，成為WTA 1000級賽事的最年輕盟主。

安祖娃在女單決賽以直落兩盤7比6(7比1)、6比1擊敗丹麥的陶森，贏得個人生涯第2個WTA冠軍，同時其最新的世界排名亦會首次跳入前10位。

「我今年給自己的目標是在年底前可以躋身世界前10，現在僅是2月我已達到這個目標，實在難以置信。」安祖娃過去一周盡顯潛力，先後淘汰了三位大滿貫得主，包括捷克的禾杜蘇娃、世界「2姐」施華德及前溫網得主拿芭堅娜。

22歲的陶森開局都表現不俗，一度領先2比0，但安祖娃很快便阻止陶森拉開戰局，追成2比2平手後，首盤更需要打刁時決勝；而安祖娃在第二盤已經掌握了比賽節奏，輕鬆將世界排名38的陶森擊敗。

「很滿意自己今場的表現。」安祖娃補充:「其實我很緊張，我相信你們在比賽中看到了雙錯誤及一些犯錯，所以我很高興自己能夠管理應對壓力，現在的感覺超正。這是我夢想的事，現在真是夢想成真!」