下個金妍兒？金彩然奪四大洲花滑冠軍成南韓第3人

剛在亞冬運贏得女子花滑金牌的南韓女將金彩然，在首爾舉行的2025國際滑聯四大洲花樣滑冰錦標賽主場奪標，阻截了美國隊的圍剿。

被譽為是「下一個金妍兒」的金彩然，乘着亞冬運的氣勢保持尚佳狀態，短節目獲得評分148.36分的個人最佳，繼而在自由滑再技壓群雌奪得222.38分封后，是繼金妍兒（2009年）及李海仁(2023年)之後，第三位贏得此項錦標的南韓選手；而美國惖鄧妮爾亦造出賽季最佳的137.80(短節目)及204.38分(自由滑)，位列次席，第3及4名都是美國選手。

壓軸登場的金彩然在自由滑選用了《Whisperers from the Heart》及《Love Dance》伴隨下，以兩周半跳展開表演，繼而清脆俐落以六次三周跳獲得裁判的最高評分及全場粉絲的掌聲。金彩然賽後表示：「我真是有點緊張，因為我想在家鄉觀眾面前展示最好，我很開心可以做到了。」至於衞冕冠軍日本的千葉百音雖然在短節目位列次席，但自由滑因失誤最終跌落第6。

男單方面，哈薩克的薩多洛夫奪得金牌，亞冬運男單金牌南韓的車俊煥與美國的馬駿明分別獲得銀牌及銅牌；而雙人滑冠軍則由日本組合三浦璃來及木原龍一奪得。