伊古達拿球衣退役　占美畢拿勇士主場首秀大炒獨行俠

NBA常規賽周一（24日）上演勇士主場大戰獨行俠，同場加映伊古達拿的9號球衣退役儀式，加盟勇士後迎來主場首秀的占美畢拿，今場貢獻18分5助攻3籃板，加上當家球星史堤芬居里轟全隊最高30分，更提前於第3節比出「晚安」慶祝手勢「打卡收工」，終場勇士以126：102輕取勝利。是日勇士主場歡聲雷動，更有球迷形容媲美2022年總決賽Game 5，畢拿加入後勇士取得5勝1負有望衝上西岸第8。

今月明星賽前勇士曾與獨行俠交手以111：107落敗，今場回歸主場作戰，球迷為占美畢拿初登場送上熱烈歡呼。比賽初段勇士打出16：0攻勢，首節就取得33：18領先，次節更一度領先23分，居里和畢拿上半場各取14分，半場戰成61：44。

轉邊後「咖喱仔」單節貢獻16分率隊打出「一波流」，其中一次面對華盛頓（P.J. Washington）射入三分波，並以「晚安」招牌手勢回應對手，勇士第3節完球隊得分破百，最後一節提前進入垃圾時間，最終以24分大勝獨行俠。

勇士同日於大通中心主場正式退役伊古達拿（Andre Iguodala）的9號球衣，成為勇士王朝「八年四冠」功臣第一人，而轉會至獨行俠的奇利湯臣亦在場見證歷史性一刻，伊古達拿在球衣退役演講中表示感謝球隊的一切：「這是一段瘋狂的旅程，同時也是一個美麗的祝福。」

41歲的伊古達拿成為第7位被球隊退役球衣號碼的球員，前6位分別為域奇巴利（Rick Barry, 24號）、張伯倫（Wilt Chamberlain, 13號）、Nate Thurmond（42號）、Al Attles（16號）、Chris Mullin（17號）及Tom Meschery（14號）。

伊古達拿於2004年以首輪第9順位被76人選中，其後輾轉金塊、勇士和熱火，最後回歸勇士並決定退役。伊古達拿職業生涯效力勇士8個賽季，合計出賽452場，場均取得6.9分、3.8個籃板、3.4次助攻及1.1次偷波，更於2015年總決賽系列賽以平均16.3分、5.8籃板、4助攻的數據，榮膺總決賽最有價值球員獎項（FMVP）。此外，他的曾於2012年入選NBA全明星，並於同年代表美國國家隊出戰奧運奪得金牌。