1月份最佳撲救：東方門將葉鴻輝

東方門將葉鴻輝憑1月18日對傑志的「中銀人壽香港超級聯賽」中，救出顏卓彬近門的頭槌，為球隊力保1分，兼獲球迷選為【聚大金鳳 - 聚大行】1月份「最佳撲救」，他盼與幾位新援盡快建立默契，為球隊爭取佳績。

「阿輝」在該仗多次獻出精彩撲救，令東方以1比1賽和「藍鳥」，當中以救出顏卓彬的頭槌，最令人印象深刻，他向球迷致謝，並指當務之急要與幾位新隊友擦出火花，令防線回復穩健：「好多謝咁多球迷支持我攞呢個獎，我會努力做好自己，不過球隊下半季中堅配搭唔同晒，要時間同幾個外援（卡路士、米祖域及拿亞）夾，只要佢哋適應到球隊踢法，問題唔會太大。」

此外，東方有一段時間為港超聯失分最少的隊伍，惟近期先後不敵傑志和理文後，已經失去優勢，「阿輝」呼籲隊友們保持信念，戰鬥到底：「雖然我哋攞咗『高級組銀牌』冠軍，但都唔會咁就滿足，只係成季流流長，一定有機會失分，呢啲時候係講個『信』字，希望大家收拾心情，爭取『足總盃』同『賽馬會菁英盃』冠軍。」

【聚大金鳳 - 聚大行】：每月最佳撲救

8、9月份：謝家榮（大埔）

10月份：潘尚希（理文）

11月份：盧兆崎（標準流浪）

12月份：張桂華（北區）

1月份：葉鴻輝（東方）