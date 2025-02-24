1月份最佳金球：九龍城前鋒卡朗

九龍城前鋒卡朗在1月12日作客北區的港超聯賽事中，臨完場前射入一記漂亮的倒掛，獲球迷票選為【聚大金鳳 - 聚大行】1月份「最佳金球」，亦是他來港落班以來首膺「每月最佳」，他表示這獎項意義重大，季內會盡全力取得更多入球，感謝球迷的支持。

卡朗作為隊內首席射手，今季已於聯賽攻入7球，談及獲獎之感受時，他表示感謝隊友及球迷一直以來的支持：「好開心可以攞到『最佳金球』，呢個獎對我嚟講係個好重要嘅肯定，多得隊友個角球開得靚又傳得靚，我先有機會可以入到倒掛，所以真係要多謝我班隊友。」當被問及這個進球是否是他職業生涯中最好的進球時，卡朗謙虛地回答：「我都唔敢講係最好，不過呢吓倒掛應該喺我個人入球最靚嘅前5名之內，我會繼續努力，嘗試入多啲類似嘅靚波。希望繼續貢獻球隊，今季再入多幾球啦！」

新升班的九龍城首循環成績位列中游，為球迷帶來不少驚喜，卡朗就期望球隊在下半季可維持穩定發揮：「雖然喺港超聯有好多強隊，但我哋嘅表現都唔失禮，大家都好團結、好努力咁去挑戰列強，保持住專注同信心，一步步咁進步。我覺得球隊有好大嘅潛力，希望跟住落嚟踢多啲好波送畀球迷。」對於球隊於冬季轉會窗引入的新援，卡朗表示這些球員的加盟對球隊不少幫助，本地球員也更積極投入操練，這樣的競爭氛圍對球隊的進步有益：「新球員加盟當然係件好事，你見我哋嘅成績更加穩定之外，仲提供咗個良性競爭環境，大家可以互相學習進步，一齊幫球隊爭取更多分數。」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳金球

8、9月份：祖連奴（傑志）

10月份：姚浩明（標準流浪）

11月份：潘沛軒（傑志）

12月份：馬高斯山度士（大埔）

1月份：卡朗(九龍城)