【意甲】羅馬當弗炸爆蒙沙

今輪意甲壓軸之戰，羅馬主場對蒙沙，論實力及狀態，羅馬肯定佔優，加上剛打入歐霸盃16強，進一步提升士氣及信心，勢必強攻對手，力爭再下一城。至於榜尾蒙沙急需要搶分護級，亦唔可以退縮，隨時同對手鬥攻，再追中位數2.5球嘅入球大。(周二凌晨3時45分開賽)

羅馬由名帥雲尼亞里接手執教之後，愈戰愈勇，近4場比賽取得3勝1和，包括上場歐霸盃附加賽次回合主場以3比2擊敗波圖，前鋒保羅戴巴拿梅開二度，呢位阿根廷國腳近3次上陣射入3球，腳風相當順，另一位射手多夫碧今季聯賽已有8球進帳。羅馬鋒線力量強大，近5場聯賽主場取得4勝1和，合共轟入15球，足以撕破蒙沙防線。

另邊廂，蒙沙近11場聯賽輸9場，降班危機愈來愈大，現時已經別無選擇，惟有豁出一博，搶得1分得1分。事實上，蒙沙具備不俗攻力，近7場聯賽作客有6場取得入球，但因為防線太脆弱，導致往往前面入埋，唔夠後面輸，加上中堅阿曼度艾素今場停賽，令後防雪上加霜，更加難以抵擋羅馬強攻。由於主W只有1.24倍太熱冇肉食，睇埋蒙沙近5場聯賽作客有4次總入球開出3球或以上，博1.72倍入球大更加抵玩。

更多賠率：