亞青劍擊賽　香港男花團體賽撼贏中國衞冕

亞洲青少年劍擊錦標賽少年組周一（24日）上演最後一日賽事，男花個人賽金牌得主王哲與陸諾、何承謙及許皓竣代表香港隊出戰團體賽，最終刺入決賽擊敗中國，順利衞冕。

男花團體賽由個人賽金牌得主王哲，連同陸諾、何承謙及許皓竣以1號種子出戰自16強起先後擊敗約旦、哈薩克斯坦，並於4強輕取南韓刺入決賽，最終全場領先下以45：41擊敗中國，成功衞冕。

港隊在女子重劍團體賽亦有好消息，個人賽銀牌得主吳海諦聯同隊友羅阡滺、王文雨歆及李懿穎以2號種子上陣，8強擊敗約旦，惟4強不敵南韓但亦獲得一面銅牌。

女子佩劍方面，曾悅澄、吳羿霖連同首次出戰亞青賽的鍾依廷及余傑以4號種子身份出戰，8強擊敗新加坡後於準決賽硬撼中國。早段落後的港隊憑曾悅澄於第6節單節贏10：2一舉超前，最後以44：45惜負，收穫銅牌。

總結今屆賽事，港隊以2金1銀3銅共6面獎牌完成。同日舉行本年度亞洲少年盃頒獎禮，香港的王哲及龍卓盈分別奪得男、女子花劍的最佳運動員獎。