祖傑生涯新高19助攻　金塊挫溜馬重返勝軌

NBA金塊當家球星祖傑（Nikola Jokic），周二（25日）對溜馬雖然差一記籃板才完成「大三元」，但在交出生涯新高19助攻下，最終帶領金塊以125比116擊敗對手，重回勝軌後力壓灰熊，升上西岸第2位。

金塊前一場大敗予湖人，終止10連勝走勢，但今場面對溜馬，士氣未受影響，首節靠艾朗哥頓攻入12分，領先36：28。惟上場擊敗快艇的溜馬，一直力追，打完半場僅領先6分。易邊後，金塊繼續控制大局，在祖傑頻頻穿針引線下，拋離17分之多。即使最後一節溜馬一度追至落後6分，但隨後整場手感燙熱的艾朗哥頓先射入中距離，加上小將布勞恩（Christian Braun）接應祖傑助攻，完成「空中接力」上籃，最終金塊成功維持勝果，以125：116、9分之差擊敗對手。

今場兩隊勝負分野在於禁區得分，金塊在禁區內拿下74分，相反溜馬只有46分。而數據方面，金塊球星祖傑交出生涯新高19助攻，再加18分、9籃板的「準大三元」數據，艾朗哥頓轟下全場最高25分。溜馬方面則有中鋒特納射入23分，值得一提，控衞哈利伯頓亦貢獻「雙雙」19分、15次助攻。

至於西岸「一哥」雷霆，靠聯盟得分王亞歷山大半場斬獲20分下，早已大幅拋開比分。雷霆去到第4節仍領先24分，但末節卻遭木狼打出41：19攻勢，比賽進入加時。去到加時尾段，木狼頻頻衝擊禁區搏得罰球，加上主力安東尼愛華士接連成功封阻亞歷山大出手，最終木狼完成逆轉，以131：128反勝而回。